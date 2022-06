Pětašedesát rodinných domů tam nakonec šlo k zemi, většinu z nich si lidé postavili či ještě staví znovu. „Už je to jiný pohled, než když například v ulici Na Rybníčku bylo pouze šest domů, vše se zase vrací zpátky,“ těší Babisze. Věří, že se do spousty domácností, které momentálně vznikají, do Vánoc lidé nastěhují.

FOTO: Dřevěné trámy zničených střech jako větrný vír. Tornádo připomíná památník

V sousední Moravské Nové Vsi poznal sílu řádění živlu kostel, radnice, škola nebo sokolovna. „Nyní jsme předávali staveniště sokolovny. Kompletní oprava by měla být hotová do konce roku. Také dokončujeme plány na přestavbu radnice a smuteční síně,“ zmínil starosta Marek Košut.

Náklady jsou v desítkách milionů korun. Odhad na sokolovnu byl pětatřicet milionů, „I přes náročné podmínky jsme měli šest uchazečů a ještě se nám podařilo cenu dostat níž o patnáct procent,“ byl příjemně překvapený Košut.

Málo materiálu i lidí

V Lužicích tornádo zasáhlo část obce v blízkosti rybníku Lužák. Tamní restaurace zanikla. I v této vsi se situace postupně mění. „V obci lidé udělali takový kus práce, jako nikdy. Pro spoustu z nich je tornádo životním zlomem. Mají ho rozdělený na před ním a po něm. Ulice vypadají hezky. Horší je to s pracovníky a materiálem, není jich tolik, kolik by bylo potřeba,“ poznamenal například obyvatel vesnice Michal Oliva.

VIDEO: Dechberoucí dvě minuty, připomínka loňského řádění tornáda na jihu Moravy

V Mikulčicích byl z veřejných budov zničený kulturní dům, škola i školka. „Už prvního září ale byly obě v provozu. Kulturní dům má novou střechu a okna. Postavili jsme novou hřbitovní zeď,“ vyjmenoval starosta Josef Dvořáček, který loni nahradil Martu Otáhalovou.

Mikulčice podle něj aktuálně vypadají jako jedno velké staveniště. Staví tam nyní zhruba dvacítku domů. „Ti, kteří už se stavbou začali, mají velký problém, kde skladovat materiál, protože jsou všichni blízko sebe. Ulice jsou plné techniky,“ nastínil Dvořáček.

Poškozené byly i části Hodonína, nejvíce Pánov a Bažantnice.