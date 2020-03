Měli by lidé nosit roušky?

Ano. Rouška člověka sice neochrání stoprocentně, výrazně ale omezí částice, které uvolňuje do vzduchu ten, kdo ji má na sobě. A není to pouze při kašli nebo kýchnutí. Jen při dýchání člověk generuje opravdu velké množství takových částic. Pokud budeme mít roušky všichni, nikdo je uvolňovat nebude a vir se nebude šířit.

Jak je možné, že rouška zabrání tomu, aby člověk nakazil ostatní, ale neochrání před nakažením?

Částice vycházející z člověka jsou větší, jsou to vlastně kapičky. Když putují vzduchem, postupně se vysuší a zůstanou jen jejich jádra. To jsou viry. Rouška snáz zachytí větší částice, předtím, než se vysuší. Víme, že koronavirus, který se teď šíří, má okolo 115 nanometrů. To je zrovna bohužel nejnebezpečnější velikost z hlediska filtrační účinnosti jakéhokoliv materiálu.

Dají se někde aktuálně sehnat roušky?

Myslím, že klasická rouška se sehnat nedá. Pokud ano, měla by být v nemocnicích a u lidí, kteří jsou viru primárně exponovaní.

Mohou si lidé vyrobit roušku doma?

Ano. Domácí rouška by měla být z materiálu, který se dá prát na vysokou teplotu, třeba na devadesát stupňů. Tím se vyvaří choroboplodné zárodky. Čím vyšší teplota, tím lépe. Ideální je bavlna.

Jak s domácí rouškou zacházet?

Nejdůležitější je na roušku nesahat, sundat ji za pásky a okamžitě si umýt ruce. Po každém použití je potřeba roušku vyprat a přežehlit, stejně jako se to dělá s látkovými plenami. Ani pak to samozřejmě nebude stoprocentní ochrana, ale šíření viru se omezí.

Jak dlouho vydrží jedna rouška?

To se dá odhadnout velice těžko. Řekl bych, že to nebude víc než několik hodin. Také záleží, z čeho je ušitá. Je rozdíl, jestli je vyrobená z plátna nebo z filtračního materiálu. Jako indikátor se udává, když člověk začne mít nepříjemný pocit pachuti v ústech nebo když se rouška navlhčí. Jakmile je vlhká, musí se vyměnit.

Kam by měli lidé nosit roušky?

Kamkoliv, kde se potkávají s někým cizím. V obchodě, při cestování. Doporučil bych nosit roušku i na ulici. V rodině je samozřejmě jiná věc. Asi nemá smysl chránit se před někým, s kým byl člověk celou dobu.

Jana Tomalová