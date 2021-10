Rudý rekordman: Grebeníček byl poslancem čtvrt století. Víme, kdo jej následoval

Pětadvacet let působil Miroslav Grebeníček v Poslanecké sněmovně. Nepřetržitě v letech 1996 a 2021. Je nejdéle sloužícím poslancem z jihu Moravy od vzniku Poslanecké sněmovny v roce 1993. Letos už nekandidoval, chtěl dát prostor mladším. „Skalní voliči, kteří Grebeníčka třeba při minulých volbách kroužkovali, ho znali jako předsedu komunistů do roku 2005. Byla to známá postava. Na nynější kandidátce KSČM nevím o nikom, kdo by byl podobně známý,“ komentoval politolog Lubomír Kopeček.

Komunističtí poslanci Miroslav Grebeníček (vlevo) a Vojtěch Filip. Ilustrační foto. | Foto: čtk

Sedmkrát poslali voliči v kraji do dolní komory parlamentu i sociálního demokrata a bývalého předsedu vlády Bohuslava Sobotku, ovšem ten svůj poslední mandát nedokončil a na svůj mandát rezignoval. Šest funkčních období strávila v Poslanecké sněmovně komunistka Zuzka Bebarová Rujbrová. V parlamentu působila od roku 1996 do 2017. Nejzkušenějšími znovuzvolenými poslanci jsou nyní z jihu Moravy kandidáti za ANO Karel Rais s Miloslavem Janulíkem, lídr koalice Spolu Petr Fiala a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Všichni jsou v Poslanecké sněmovně od roku 2013. „Fiala je celostátní lídr, na jižní Moravě zůstává známý i jako bývalý rektor Masarykovy univerzity, je předseda občanských demokratů, to všechno hrálo roli,“ míní Kopeček. Neúspěch ČSSD? Účast ve vládě se ukázala jako destruktivní, tvrdí Štefan Přečíst článek › Rais si myslí, že by mu dosavadní zkušenosti mohly pomoci i do budoucna. „Nemusím se učit, jak mám vstupovat do legislativního procesu schvalování zákonů. Dále mne nepřekvapí základní poslanecké triky vládních či opozičních poslanců při jednání sněmovny,“ podotkl Rais. Chce dokončit zejména práci na návrzích školských zákonů. Podle Kopečka noví poslanci potřebují čas na zorientování. „Ale dá se to za dva tři měsíce zvládnout,“ uvedl. Pouze čtyři roky strávili v dolní komoře bývalý primátor Roman Onderka z ČSSD, bývalý lidovecký senátor a hejtman Stanislav Juránek nebo Piráti Tomáš Vymazal s Radkem Holomčíkem. „Spíš si odpočinu a budu se věnovat své civilní práci,“ zamyslel se nad svou budoucností Holomčík. Před vstupem do sněmovny pracoval jako textař a marketingový stratég. Onderka: Mám sílu na budoucí boj za ČSSD. Restart musíme udělat odspodu Přečíst článek › Nejkratší dobu působil v dolní komoře parlamentu sociální demokrat Lukáš Vágner. Poslanecký slib složil teprve 17. září, když nahradil kolegu Romana Sklenáka. Stihl dvě schůze. „Byla to zajímavá zkušenost,“ odvětil. Jak mu to pomůže v další politické kariéře, podle něj ukáže až čas. Ani Sklenák nepůsobil ve sněmovně celé volební období, v roce 2018 nahradil právě Sobotku. Koho a kolikrát voliči vyslali do sněmovny:



7x: Miroslav Grebeníček (KSČM, 1996 – 2021), Bohuslav Sobotka (ČSSD, 1996 – 2018).



6x: Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM, 1996 – 2017).



5x: Ladislav Skopal (ČSSD, 1996 – 2013).



Aktivní:



3x: Petr Fiala, Pavel Blažek (Spolu), Karel Rais, Miloslav Janulík (ANO)