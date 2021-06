„Je takové vedro, že každému říkám, ať pije vodu,“ vtipkuje Jaroslav Kruták u vstupu do vinařské uličky Výmol v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Pod chladivým stínem stromů posedává asi stovka lidí oděná v růžových barvách, muže nevyjímaje. Přijeli na akci Moravská v růžovém a vylepšili si ji po svém.

Moravská v růžovém, na akci spolku Vinaříček z Moravské Nové Vsi se do růžové oblékli muži, včetně výrazných náušnic a brýlí. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

„Je to každoroční recese. Název vznikl původně od kvetoucích sakur, které na jaře zbarví Moravskou do růžova, my jsme k tomu přidali růžové víno a lidé se oblékli do růžových tónů,“ vysvětluje Ivana Fic Tomanová ze sdružení Vinaříček, které akci pořádá.