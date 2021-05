Svoje zákazníky majitel Barber Shopu Gallant z Hustopečí na Břeclavsku přivítal ve svém podniku naposledy loni v prosinci. Od té doby byl doma. „Naštěstí jsem se nenudil. Sem tam jsem pomáhal bratrovi ve vinařství třeba při lahvování. No a protože mám silnou základnu zákazníků z řad přátel a známých, oslovovali mě, jestli bych je nepřijel ostříhat. Čtyři dny v týdnu jsem měl tedy vždy nabité, v pátek už jsem si pak dával volno,“ vypráví barber.

O tom, že by jen tak seděl doma a čekal na rozvolnění, ani chvíli neuvažoval. „Bez přivýdělku by to nešlo. Poslední měsíce sice od státu dostáváme dvacet tisíc měsíčně, ale nejprve nám posílali patnáct. Z toho jsem pět tisíc odvedl na zdravotní a sociální pojištění a šest tisíc jsem měl platit nájem za provozovnu. Zbyly by mi pouhé čtyři tisíce. Naštěstí mám skvělého pronajímatele, kterému jsem místo šesti mohl platit jen tři tisíce. Ne všichni to tak ale určitě měli,“ počítá Kadlec.

Že svoje holičství otevře až v květnu, očekával. „Tušil jsem, že to dřív vláda nepustí. I když nevím, proč, postrádám v tom selský rozum. Přece jen jsem uvnitř vždy jen s jedním zákazníkem,“ zmínil.

Všechny termíny obsazené

Na dodržování předepsaných hygienických nařízení je připravený. „V tomto směru se nic nezměnilo. Budu mít respirátor a samozřejmostí je dezinfekce. Vím, že se budu muset taky pravidelně testovat. Nechápu ale význam respirátoru, když budu negativní. Jediné, co bude zřejmě komplikace, je kontrola negativních testů zákazníků. Údajně bude i možné, aby si přímo přede mnou provedli test sami. Uvidíme,“ zamýšlí se barber.

Rezervační systém spustil v pondělí. „Na příští týden už mám všechny termíny obsazené. A na ten další pak zatím asi z osmdesáti procent,“ překvapuje.

Pracovní dobu bude mít zatím klasickou. „Tedy od devíti ráno do šesti do večera. Ale jak se znám, určitě budu brát chlapy i po práci," směje se majitel Barber Shopu Gallant.

Do svojí provozovny se chystá vyrazit ještě tento týden. "Čekají mě ještě nějaké drobné předělávky - nová světla, lednička, pověsit nějaké obrázky a podobně. Generální úklid pak chystám na sobotu. Tedy spíš půjde o úklid běžný - utřít prach, vytřít a nachystat si věci na pondělí," vyjmenovává Kadlec.