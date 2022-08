Sáhodlouhé diskuze vyvolávají v uplynulých týdnech plány na prodloužení tramvajové dopravy v Brně až do čtvrti Lesná. Ve městě tak pozorujeme ukázkové rozdělení obyvatel na dva tábory. Někteří místní s výstavbou hlasitě nesouhlasí, jiní zase kvitují, že se v budoucnu dostanou z centra města do svých domovů pohodlněji.

Neshody pokračovaly až do momentu, kdy se vedení městské části Brno-sever rozhodlo přijít s náhradní alternativou, tedy zavedení trolejbusové linky z centra na Lesnou. Zde ale přicházíme na rozcestí. Využít méně pohodlný a časově mnohem nevýhodnější trolejbus, nebo moderní tramvaj, která by do centra města dorazila po vlastních kolejích a nezdržovala by se případnými dopravními komplikacemi na silnici?

Prodloužení trati pro tramvaje by do budoucna mělo vyjít na osm set milionů korun. Zavedení nové trolejbusové linky by přitom vyšlo na zlomek ceny. Protože se podobné projekty plánují několik let, ne-li dekádu dopředu, nevidím důvod, proč by se do nich měly na poslední chvíli házet vidle. Největším problémem je zejména česká nechuť akceptovat jakékoliv novinky. Po jejich zavedení se ale často propracujeme k tomu, že jsme ve výsledku za změnu ještě rádi.

Osobně bych si tedy v létě raději sedla do tramvaje s klimatizací, která mě za dvacet minut doveze do centra Brna, než se půl hodiny vařit v trolejbuse, který může uvíznout v dopravních zácpách, protože nebude mít postavenou vlastní trať. Obyvatelé Lesné nicméně často nesouhlasí, jelikož se obávají hluku z dopravy. Domnívám se však, že ve finále je uskutečnění plánu pouhou otázkou času. Navyknutí na tramvaje či trolejbusy projíždějící kolem zástavby je přitom nevyhnutelné. Nebraňme rozvoji města.