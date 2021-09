Už při přípravách představení se lidé zastavují a zkoumají, co se bude dít. S udivením společně se mnou pozorují, jak na vybraný prostor sypou organizátoři v černém slámu, aby měli jejich otroci kde odpočívat. Když se začíná skupina u stánku vedle slámy převlékat do pytlů, někteří lidé zůstávají a čekají na zahájení programu. „Jako každý rok v tomto termínu se potkáváme u výjimečné příležitosti a tou je Mezinárodní výstava otroků,“ uvádí vyhlašovatel. Skupina mladých lidí z organizace Kolektiv pro zvířata v pondělí pořádá pravidelnou Národní výstavu otroků na protest proti veletrhu hospodářských zvířat na Výstavišti.

Pohledy kolemjdoucích odráží mé vlastní pobavení. „Mladá, hodná, bez genetických anomálií. Vhodná k založení nového chovu!“ vychvaluje licitátor ženu, která má kolem krku pověšenou ceduli, podle které je to samice bez průkazu původu. Další otroci mají podobné cedule. Chovná samice, jalová samice a dokonce i chovný samec. Aukci první otrokyně začíná na devíti tisíc korun.

Podle vyhlašovatele je to dobrá cena a pobízí přihlížející, aby se nebáli přihazovat. „Dvanáct!“ ozve se muž z přihlížejícího davu. „Patnáct!“ zakřičím svou nabídku a nevyhnu se jeho udivenému pohledu. Přihodí ještě jednou, ale nakonec vydražím první otrokyni za pětatřicet tisíc korun.

Vlnu smíchu vyvolává poznámka otce, který se s pobavením dívá na svého syna. „Pokud budeš zlobit, taky tě takhle prodají,“ říká a syn hrůzou ani nedutá. Kousek od stánku s informačními letáky a možností se podívat na video s brýlemi pro virtuální realitu stojí dobrovolnice s letáčky v ruce. Všímá si, že se koukám kolem a přistupuje ke mně.

Zajímá mě, proč tu vlastně je. „Já osobně jsem začala aktivně něco dělat nedávno. Dlouho jsem v sobě měla takovou obrovskou bolest z toho, jak se ubližuje zvířatům a nevěděla jsem co s ní. Když jsem si uvědomila, že ji můžu vzít a proměnit ji v motivaci něco dělat a přestat se v ní topit, šla jsem do toho,“ vypráví svůj poslední krůček k aktivismu.

Aukční bitva o blondýnu

Na řadu v aukci jde blondýna, která se zdá jako nejvzpurnější ze všech otroků. Vypadá to na aukční bitvu. Původní cena se rychle vyšplhala do statisíců a dražitelů je alespoň šest. Nakonec se o ni dohaduji s elegantně oblečeným mužem. „Čtyři sta padesát!“ křičím s pohledem upřeným ne pódium s otrokyní a otroky. Na to už muž nereaguje a já vyhrávám druhou, mnohem dražší otrokyni.

Celý problém, na který se skupina snaží poukázat vysvětluje jeden z organizátorů Jakub Maceja. „Snažíme se veřejnosti ukázat, že národní výstavu hospodářských zvířat nepovažujeme za morální, protože se tam zvířata vystavují jako víceméně stroje, jako komodity na výrobu masa, mléka a vajíček, takže touhle humornou formou se snažíme o takovou osvětu v tomto tématu,“ říká.

Jednou z věcí, která kolemjdoucí láká je možnost použítí brýlí pro virtuální realitu. „Máme tam tři krátké asi desetiminutové videa,“ dodává Maceja. Video se nám podaří po chvilce technických potíži rozjet a já se ocitnu přímo nad roztomilými selátky. Hrají si spolu a vedle nich leží prasnice. Vidím krátké přibližně minutové záběry, které se postupně mění. S každou ubíhající minutou je mi také hůř. Tuším, kam to míří.

Vidím, jak drží zvířata v úzkých prostorech, kde si nemůžou ani lehnout. Následují záběry, kdy prasata popohání elektrickými pruty. Na dalším záběru je chytají za zadní nohu a já mám potřebu zavřít oči. Když se otevřu, všude pode mnou je rudo. Ocitla jsem se na jatkách a pozoruji s vytřeštěnýma očima, jak podřezávají jedno prase za druhým. A jak jim jedno padá a třepe sebou na kluzké zemi. Stěží ze sebe nevydám ani hlásku, aby nikdo neslyšel, jak jsem znechucená. Humorné podání celého přestavení mi po shlédnutí videa hořkne v ústech a chuť na maso mě na chvíli rozhodně přechází.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ