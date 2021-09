Pondělkem počínaje oproti tomu dělníci zahájili zmiňované opravy povrchu silnice první třídy číslo 38 ve Vranovské Vsi. „Komunikace je uzavřena ve směru na Jihlavu, projedete kyvadlově v opačném směru. Provoz řídí semafory. Omezení potrvá do 3. října,“ řekla Trubelíková.

O náhradním termínu zahájení oprav budou silničáři řidiče včas informovat. „Mohu ubezpečit, že to bude co nejdříve,“ poznamenala mluvčí.

Překvapení byli z posunutí uzavírky také řidiči a vedení Mikulova. „Od rána jsme zjišťovali, co se vlastně děje. Nechali jsme posílit hlídky strážníků u škol kvůli zvýšenému provozu ve městě a byli jsme ve střehu,“ zareagoval mikulovský starosta Rostislav Koštial.

„Mrzí nás to, ale z kapacitních důvodů nejsme schopní začít. Těžkou techniku a stroje nyní potřebujeme ve Vranovské Vsi. Vzhledem k tomu, jak je úsek na Vídeň extrémně frekventovaný, si nemůžeme dovolit jej uzavřít a byť třeba jen na dva dny zde nepracovat,“ zdůvodnila pro Deník Rovnost mluvčí silničářů Lucie Trubelíková.

