Šimek se měl původně ucházet o hlasy voličů na čtvrtém místě kandidátky. Situace se změnila po pondělní rezignaci zvoleného lídra Petra Vokřála. „Záležitost je nyní na hnutí, které se musí rozhodnout, jakého lídra chce mít. Pro kraj pracuji tři a půl roku. Dělám pro něj maximum a mou práci musí zhodnotit voliči. O jejich hlasy budu chtít usilovat,“ řekl Šimek.

Podle brněnského politologa Lubomíra Kopečka bude případný výběr Šimka jako lídra kandidátky sázkou na jistotu. „Do povědomí lidí za poslední čtyři roky nevstoupil žádným skandálem nebo velkým problémem. Jeho výběr sice není skvělé řešení, na druhou stranu je to z nabízených možností to nejlepší, co mohou udělat," zhodnotil Kopeček.

Předsednictvo hnutí se ve čtvrtek shodlo na nutnosti pokračovat v očistném procesu brněnské organizace. „Schválili jsme jízdní řád dalších kroků, jež mají vést k odchodu lidí z brněnské organizace, kteří tam nikdy neměli co dělat,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi člen předsednictva a ostravský primátor Tomáš Macura.

„Ukazuje se, že je tam několik skupin, které si jdou krku. Pro nás je obtížné rozplést, kdo má pravdu a kdo pravdu nemá, protože soutěží všichni spolu navzájem. Bude klíčové, že se ke všem přistoupí stejně. Když se nedovedou spolu dohodnout, tak tam nemá zůstat ani jeden z nich," řekl Macura.

Nevyloučil zrušení některých buněk v Brně. Nemusí přitom podle něho skončit pouze u tří buněk, které chtělo vedení brněnské organizace zrušit v březnu. Jasno má být podle něho ještě tento měsíc.



Do Brna se chystá vyrazit předseda hnutí a premiér Andrej Babiš, který se setká se všemi členy buněk. Podle Kopečka chce Babiš výjezdem uklidnit situaci v Brně, kterou vnímá jako potenciálně velkou ránu pro image celého hnutí.

Brněnská organizace se potýká s problémy, které souvisí s korupční kauzou Stoka týkající se manipulace s veřejnými zakázkami na radnici Brna-středu. Obviněný je v ní bývalý člen hnutí Jiří Švachula. V březnu se Vokřál spolu s vedením brněnské organizace pokusil zrušit tamní organizace v Židenicích, Černovicích a Starém Lískovci. Zdůvodnil to napojením politiků z těchto buněk právě na lidi zapletené do korupční kauzy. V květnu předsednictvo zrušení buněk odvolalo a nařídilo brněnské organizaci pokračovat v očistném procesu.

Bývalý brněnský primátor Vokřál rezignoval nečekaně v pondělí, svůj krok vysvětlil hlavně napojením lidí ve zrušených brněnských buňkách na podsvětí a odklonem hnutí od liberálního pojetí politiky. „Odcházím, protože nechci dále spojovat své jméno s osobami, které hnutí ANO využívají pouze ke svému osobnímu prospěchu a kteří tak ničí dobrou práci kolegů, kterým se podařil již kus dobré práce," zdůvodnil v pondělí na sociálních sítích.

Kvůli Vokřálově rezignaci hledá hnutí nového lídra do krajských voleb. Kandidátku měl totiž vést právě Vokřál.