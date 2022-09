Konečně ve svém. Rok po tornádu se děti v Moravské vrátily do opravené školy

Jako velký fanoušek rychrobruslení a samozřejmě fenomenální Martiny Sáblíkové chtěl právě originálně spojit medailovou tradici velkopavlovických vín se světovými úspěchy rychle kmitajících ostrých nožů olympijské vítězky a světové rekordmanky z Vysočiny a jejího trenéra. „Jezdím za nimi po celé Evropě, protože tento sport mě hodně strhává. Tedy například do Holandska, Německa, Norska. Exponáty jsou ode mě a některé mi poskytl trenér. Martina jen tuší, že se tady něco chystá,“ prozradil ještě před přestřižením pásky Pešák.

Kouč Petr Novák byl ze síně slávy nadšený. „V každé kombinéze, co je tady, Martina nějakou medaili získala. Do Velkých Pavlovic za kamarádem jezdím už desetiletí, a jsem tady vždycky rád. Rád si vzpomínám na mistrovství světa v norském Hamaru, kde Jarda na zábradlí pověsil velkou českou vlajku, na které bylo napsané Velké Pavlovice,“ říká úspěšný trenér přímo v síni slávy.

Ta je umístěná v největší kóji hned vedle sálu věnovanému odrůdám révy vinné vyšlechtěné právě ve Velkých Pavlovicích. Slavnostní přestřižení pásky se ujala v podvečer prvního září sama Martina Sáblíková. „Nevěděla jsem, co tady můžu čekat. Když jsem si prošla kóji, tak mě to neuvěřitelně nadchlo. Toto samozřejmě pro mě nikdo nikdy neudělal. Jsem moc ráda, že někdo vymyslel tento nápad. A jsem hrozně ráda, že nás tady mají rádi, a že to vybudovali. Je to takový můj sklepní pomník,“ dodává s úsměvem Sáblíková.

Síní slávy ale mohou v současnosti procházet jen hosté ze zdejšího hotelu a návštěvníci lotrinských sklepů.