Úspěšní byli před časem také speleologové ze skupiny Myotis z Vilémovic na Blanensku. Po dvou letech tvrdé práce se jim po odklízení bahna, kamenů a odčerpávání vody podařilo desítky metrů pod zemí najít rozsáhlý jeskynní systém. Také s nedotčenou krápníkovou výzdobou. „Na Harbešské náhorní plošině u Vilémovic je známo velmi málo jeskyní. Kromě speleologického hlediska je objev zajímavý i co se týká biologie. Jeskyně je v relativně malé hloubce pod povrchem a její výzkum bude v budoucnu určitě přínosný,“ okomentoval tehdy objev Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Jedinečné prostory s bohatou krápníkovou výzdobou zmíněná skupina objevila v krasu také před osmi lety. Pojmenovali je po jednom z kolegů, Matalova Vymodlená. Sutí a zeminou se do ní prokopávali rok a půl. Dalším objevem pak byla jeskyně Elfí domeček nad Kateřinskou jeskyní.

Krápníková výzdoba je v dómech podle něj netknutá i díky tomu, že na povrchu nad nimi je les. „Žádné pole, kde by se oralo nebo hnojilo. Krápníky jsou tak zachovalé. Za nás se jedná o velký objev. Předpokládáme, že nové prostory mají pokračování. Na místě průběžně pracujeme a lokalitu dále mapujeme,“ dodal speleolog.

