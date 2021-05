Co se děje v Rakousku.Zdroj: Deník

Pravidelné testování žáků v zemi nově doplní nepovinné PCR kloktací testy. Bližší informace však ke strategii spolkové vlády, která má pomoci co nejbezpečnějšímu návratu dětí do škol, zatím rodiče nemají.

„Ze strany školy jsme žádné bližší informace neobdrželi. Jakým způsobem by se takto testovalo, nevíme. Víme jen to, co jsme se dozvěděli v novinách. Nicméně já osobně v principu nejsem proti. Důležité pro mě je, že mohou jít obě dcery opět mezi své spolužáky,“ okomentovala Simone Haas z dolnorakouského Steinebrunnu, který je necelých osm kilometrů vzdálený od jihomoravského Mikulova.

Zatímco starší gymnazistka Lea nastoupí do školy k rotační výuce dvakrát týdně, mladší třeťačka Amelie bude chodit klasicky pět dní v týdnu. „Ve školách se u nás testuje už několik měsíců, poslední asi týden před Velikonoci se Amelie a její spolužáci testovali už dokonce třikrát týdně. V tomto směru se pro děti nic nezmění. Pochopitelně, že bychom byli jako rodiče nejraději, kdyby naše děti něco podobného vůbec absolvovat nemusely. Ovšem obávám se, že to jinak nejde. Proti kloktacím testům nic nemám, a pokud se budou provádět i ve školách, kam holky chodí, zúčastní se jich,“ sdělila Haas.

Kloktací testy zaplatí zemská vláda

Dolnorakouská vláda již v úterý avizovala, že uvolní na testování pomocí kloktacích PCR testů 2,9 milionů eur. „Tato bezpečnostní a hygienická ustanovení mají vést stejně jako strategie testování k tomu, aby bylo vyučování přímo ve školách co nejjistější a nejbezpečnější,“ uvedla pro noe.ORF.at zemská radní pro vzdělávání Christiane Teschl-Hofmeister.

Kloktací PCR testy ale nemají nahradit nynější samotestování dětí přímo ve třídách z kraje nosní dírky. „Naším cílem je okamžitě rozpoznat počínající infekci, aby byla výuka přímo v místě co nejbezpečnější. Moc bych si přála, aby do konce školního roku probíhala výuka zcela bez rotací pět dní v týdnu,“ zmínila radní.

Testy mají do škol rozvést dobrovolníci z iniciativy Füreinander Niederösterreich. Ti se současně postarají i o odvážení vzorků do laboratoří. Zavádění PCR kloktacích testů dolnorakouská vláda naplánovala ve třech etapách podle typů škol. Například nejmladší školáci z prvních stupňů jsou až v té poslední. „Nejvíce informací máme zatím z gymnázia, kam chodí Lea. Snažíme se ale shánět si informace i sami a vše pročítat. Necháme se překvapit, co nás od pondělí vlastně bude čekat. Předpokládám, že nejvíce se dozvíme stejně tradičně až v neděli večer,“ usmívala se Haas.

S uvolnění se nespěchá

Tvrdý lockdown byl v Dolním Rakousku a ve Vídni prodloužený zatím do 2. května. Podle dolnorakouské hejtmanky Johanny Mikl-Leitner a vídeňského starosty Michaela Ludwiga je situace nadále kritická.

Opačně je tomu ve spolkové zemi Burgenland na jihu Rakouska, kde tvrdý lockdown skončil úderem půlnoci v pondělí 19. dubna. Děti vyrazily do škol, otevřely se obchody či kadeřnické, kosmetické a masérské salony. I zde jsou však stále v platnosti základní pravidla v boji proti koronaviru.

Tedy respirátory, testování a dodržování rozestupů. Omezený je například stále i pohyb osob, ačkoli již ne čtyřiadvacetihodinově. Lidé se nyní venku mohou pohybovat v čase od šesti hodin ráno do osmi hodin večer.

Nová rubrika U sousedů

U sousedů. Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo doyen naší rubriky Vladimír Majer z jižních Čech. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata, a je možné, že časem přibereme ještě další kolegyně, či kolegy. Přejeme hezké nedělní počtení.