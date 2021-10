Když generálporučík Jaromír Zůna včera komentoval přínos vojenských specialistů z Vyškova, pronesl: „Před lety dělalo NATO hodnocení, kde se zcela otevřeně hovořilo o tom, že organizace ve Vyškově vyčnívá. Vynikala kvalitou i svojí velikostí. Věřím, že v tom bude pokračovat.“

Při těch slovech stál v areálu vyškovské základny a na mysli měl zdejší Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení. To včera oficiálně slavilo patnáct let od svého založení. Událost si nenechala ujít řada hostů z Evropy i Spojených států.

Zůna připomněl, že centrum mimo jiné zajišťuje podporu aliančních operací. „Klíčový je zvláště výcvik, stejnou roli ale centrum plní také pro Evropskou unii,“ zdůraznil důstojník, který působí v české armádě jako první zástupce náčelníka generálního štábu.

Kvůli utajení více práci Vyškovských komentovat nemohl. Před patnácti lety Zůna působil na velitelství přímo ve Vyškově. „Podpora a výstavba centra patřila k mým prvním úkolům. Pro Českou republiku to tehdy byla velká věc. Nezapomínejme, že vstoupila do Severoatlantické aliance teprve v roce 1999. Na základě výsledků summitu čtyři roky zpátky tak naši armádu čekala spousta úkolů, Vyškov v tom hrál významnou úlohu,“ připomněl generál.

CENTRUM OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ



Zaměřuje se na chemickou, biologickou a radiační ochranu.



Mezinárodní organizace.



Své zástupce v má centru dalších dvanáct aliančních zemí.



Letos slaví patnácté výročí.

Ve vyškovské vojenské akademii vznikalo zpočátku oddělení chemického vojska. „To se ale postupně osamostatňovalo a institucionalizovalo. Centrum rostlo a svou akreditaci dostalo jako jedna z prvních podobných organizací uvnitř aliance. Výrazně se u nás investovalo a výsledky můžeme vidět dnes,“ zdůraznil Zůna.

Na organizaci od počátku spolupracovalo celkem osm zemí. Počet ale od té doby narostl, jejich vlajky doprovázely také úterní ceremonii. „Dnes je jich třináct za alianci, zapojená je také jedna spřátelená země,“ bilancoval belgický brigádní generál Didier Polome.

Jako ředitel tady od února minulého roku působí David Martínek. „Jsem šťastný, že mám tým skvěle vyškolených lidí. Je jich moc na to, abych zmínil každého. Bez nich bychom ale naše úkoly pro alianci plnit nedokázali,“ prohlásil Martínek.

Do Vyškova dorazila také ředitelka Centra pro nešíření jaderných zbraní Wendin Smith. Ta vyzdvihla výzvy, kterým současná společnost čelí. Jsou to podle ní terorismus, rostoucí nestabilita ve světě nebo třeba ambice Ruska. Zmínila také případy využití chemických zbraní v Sýrii. O to větší důležitost podle ní centrum ve Vyškově má.

Armáda má ve městě dlouhou historii. Vojenská akademie si zde letos připomíná pro změnu pětadvacet let od založení. Před pětaosmdesáti lety také ve Vyškově vznikla první vojenská posádka. „Jsme vojenským městem. Jsme hrdí, že tato úspěšná organizace se nachází právě u nás,“ reagovala místostarostka Vyškova Karin Šulcová.