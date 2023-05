Pořadatelé proto zvažovali přesun do Kuřimi nebo do Ráječka. Mluvilo se i o uzavřeném stadionu v brněnských Lužánkách. Letošní ročník běžecké štafety nakonec odstartuje 10. června v Ráječku v areálu tamní hasičské zbrojnice s asfaltovým oválem.

„Jsme rádi, že se nám podařilo najít nové zázemí, a že akce zůstane na Blanensku. Moc si vážíme podpory a nadšení lidí, kteří nám ve složité situaci zachovali přízeň. V podstatě to bude po osmi letech takový nultý, startovací ročník. Podmínky areálu v Ráječku jsou oproti Blansku skromnější, ale to nevadí.“ řekl za organizátory ze spolku Prosen Roman Jančiar.

Předpokládá, že se na start postaví desítky štafet a několik tisíc běžců. Akci si nechce nechat ujít například blanenský rodák Tadeáš Daněk, který nyní žije a pracuje v Praze. V minulosti si charitativní štafetu zaběhl už několikrát.

„Situaci ohledně You Dream We Run jsem sledoval. V Blansku to v komunitě kolem této štafety vyvolalo velký rozruch a diskuzi, že se nepoběží kvůli rekonstrukci stadionu. Je fajn, že se podařilo najít blízko nové zázemí. Za mě je to totiž ojedinělá nekomerční akce s obrovským přesahem mimo náš region. Do štafety se skládají lidé z různých profesí a společenských vrstev, firmy, školy a spolky. Čtyřiadvacet hodin se střídají na dráze s tím, že pomohou hendikepovaným lidem. Má to vždy úžasnou atmosféru,“ řekl Daněk Deníku.

Akci v minulosti penězi podporovalo také město Blansko. Jako náhradní lokalita se pro letošní ročník zmiňovala blanenská rekreační oblast Palava. Tam ale podle pořadatele Jančiara nebyli schopni zajistit bezpečnost. Také zázemí bylo v porovnání se stadionem v Mlýnské ulici nedostatečné.

Na stadionu měli navíc ke štafetě výhrady i atleti. Poukazovali na nadměrné opotřebení a poškození tartanové běžecké dráhy. „Proti myšlence charitativní štafety nikdo nic nemá. Je to parádní akce. Jenže se dostala do fáze, kdy startuje velké množství lidí na sportovišti, které musí splňovat pro pořádání atletických soutěží dané parametry. Zabrat dostává také fotbalové hřiště,“ sdělil již dříve blanenský radní Jan Nečas, který je současně členem Atletického klubu Ludvíka Daňka Blansko.

A pokračoval. „Laická veřejnost to těžko chápe. Na první pohled se to nezdá, ale nápor několika tisíc běžců, byť jenom na jeden den v roce, dráhu opotřebí opravdu ve velkém. Město do rekonstrukce stadionu nyní investuje velké peníze. Možná na hodně dlouhou dobu poslední,“ zamýšlel se.

Více než milion korun

Letos budou závodníci nákupem triček plnit dvanáct snů třinácti postiženým lidem v celkové hodnotě milion sto tisíc korun. V jednom případě jde o hendikepovaná dvojčata. Trička budou mít modrou barvu jako symbol porozumění autismu, protože několik přání je právě od lidí s poruchou vnímání.

„Mezi sny jsou například zájezdy k moři, rehabilitační pobyty nebo také asistenční pes. Věkové rozpětí postižených je od tří do třiačtyřiceti let. Lidé mohou přispívat také na transparentní účet akce nebo do nově založené sbírky na platformě Donio. Speciálně pro tuto akci jsme nechali vyrobit také limitovanou sérii legendárních Igráčků,“ upřesnil organizátor Jančiar s tím, že aktuálně je přihlášených přes dvacet štafet. Uzávěrka je 26. května.

Běžci podpoří například bývalého záchranáře Zdeňka Mikulu z Úsobrna na Blanensku, který před několika lety prodělal mozkovou mrtvici a skončil na vozíku. Díky nákladné rehabilitaci se jeho stav postupně zlepšuje. Nyní potřebuje další léčbu pomocí kmenových buněk.

„Měsíční pobyt pro samoplátce v rámci tohoto speciálního programu strojí přes 138 tisíc korun a ani já, ani moje rodina nejsme schopni takto nákladnou rehabilitaci hradit,“ uvedl Mikula.

You Dream We Run



V osmi ročnících charitativní štafety startovaly na stadionu v blanenské ulici Mlýnská tisíce běžců a spolku Prosen se podařilo splnit desítky snů postiženým za sedm milionů korun. Dětí i dospělých.



Na dráhu se ve velkém vydali například zástupci škol z celého regionu, spolků, firem, policisté, hasiči, zdravotníci i záchranáři.



První You Dream We Run se v Blansku běžel v roce 2013. V letech 2020 a 2021 ho přerušila epidemie koronaviru.



Manželé Hana a Roman Jančiarovi ze spolku Prosen z Lysic na Blanensku za tento charitativní projekt loni získali v Jihomoravském kraji cenu Křesadlo. V kategorii sociální služba a zdravotnictví.



Letos se akce uskuteční v Ráječku na Blanensku ve dnech 10. a 11. června. Organizátoři chtějí splnit sny 13 postiženým v hodnotě 1 100 000 korun.