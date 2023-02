Málokdo tuší, že Veselý pochází z malé obce o počtu ani ne tisíc obyvatel. Místní to těší. Podle místostarosty Romana Pokorného však přestože se hudebník k jižní Moravě hrdě hlásí, to, že pochází právě ze Starovic, mnoho lidí neví. „Zdeněk Veselý je šikovný muzikant a máme z něj radost. Jen je škoda, že Starovice málo prezentuje. Když už, zmiňuje hlavně Hustopeče. Asi tím, že je to větší město,“ uvažuje místostarosta.