Zrovna chycenou partu převáželi Gruzínci v osobních autech s polskou poznávací značkou. Dvojici za to hrozí pobyt ve vězení. Už nyní z nich vyzařuje nervozita. Zatím pod dohledem uniforem sedí v otevřeném autě.

„Čeká je trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nelegálního překročení státní hranice. Podle toho, jakým způsobem migranty převáželi, tedy například zda za úplatu nebo v nějakých nelidských podmínkách, se rozlišuje sazba do dvou let nebo do pěti let,“ upozorňuje mluvčí policistů Petr Vala.

Běženci mají smůlu, že nejsou ze Sýrie, kde pokračuje válka. Směřovali by pak na registrační místo pro uprchlíky do Břeclavi, odkud by se následně mohli jako váleční běženci dostat na vysněný Západ. Zadržení muži jsou Kurdové, ale z Turecka, tedy ze země, kde se neválčí. S každým z nich tak budou policisté postupovat jako s cizincem, který v České republice pobývá neoprávněně.

„Registrační místo se jich netýká, půjdou do zařízení pro zajištění cizinců a je s nimi vedeno standardní správní řízení ve smyslu vyhoštění z republiky, ke kterému většinou dochází do několika dnů. Bývá uložen i zákaz pobytu a vstupu na území České republiky, což může být na několik měsíců i let,“ vysvětluje mluvčí Vala.

To už dalšímu policistovi zní z vysílačky oznámení o pohybu migrantů u sousedního Rohatce. Mezitím v Hodoníně policisté v poklidu a bez kolon pouštějí další a další auta směrem do města. Důkladnější kontrola je znát zejména u větších typů a dodávek. Jedna z nich přijíždí od Senice.

„Pro nás je to jen chvilkové zdržení. Myslím si, že zavedení kontrol je dobrá a potřebná věc. Na druhé straně bychom ale měli být ve svobodném světě. Ne každý tam však může, někoho zastaví a už jej dál nepustí,“ zamýšlí se nad dvěma aspekty kontrol slovensky řidič Filip.

Naopak cyklisty pouštějí policisté plynule a ještě jim umožňují bezpečné zařazení do pravého jízdního pruhu. Jedním z nich je i Jan Hubík, který kontroly schvaluje. „Mělo by se kontrolovat, jsem pro. Osobně mi to nijak nevadí,“ svěřuje se cyklista mířící z příhraniční zahrádky do centra Hodonína.