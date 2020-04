Později, než původně předpokládali, otevřou státní správci silnic most přes Nové Mlýny u Pasohlávek. Stavba se o tři týdny zpozdila kvůli přípravě objížďky, komplikace vyvolal nouzový stav a uzavřené hranice. Stavební firmě chybí část řemeslníků ze zahraničí.

Dopravní omezení u Nových mlýnů, ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Původně mohl řidič kamionu Zbyněk Kudrna jezdit po novém mostě přes Nové Mlýny už letos v listopadu. Stavba se však opožďuje. „Přes tenhle most jsem před opravami jezdíval denně. Pak jsem zkoušel objížďku přes Drhnolec, ale polští řidiči tam dělají zmatky, tak raději jezdím před Hevlín. Je to sice delší trasa, ale bez problémů. A že bude oprava trvat déle? Na to jsem v naší zemi už zvyklí,“ konstatoval profesionální řidič s desetiletou praxí.