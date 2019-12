Lidé jsou z novinky rozhořčení. „Zákaz sáňkování bych ještě pochopil, za mého dětství nás tam sáňkovalo opravdu hodně a pokud bylo málo sněhu, tráva se vydřela. Ale zakazovat bruslení je ptákovina, tím nic nikdo nepoškodí. Jak jen bylo krásné jet na bruslích mezi ostrovy až k minaretu. O toto přijít by bylo skutečně škoda,“ napsal na sociální síti například Jan Pazderský.

Zákazy v lednickém parku

• O co jde: Správa lednického zámku se rozhodla zakázat tradiční bruslení a sáňkování v zámeckém parku.

• Postoj památkářů: Lidé při zimních aktivitách poškozují už tak poničené břehy, navíc odhazují odpadky.

• Postoj lidí: Bruslení a sáňkování v parku je tradicí, v zimě nijak neohrožuje přírodu.

• Postoj zástupců Lednice: Zákaz je nesmyslný.

• Postoj ochránců přírody: S bruslením dosud nebyly problémy.

Zástupci Národního památkového ústavu tvrdí, že zákaz bruslení a sáňkování v areálu parku je potřeba kvůli ochraně přírody. „Na památce UNESCO se musíme chovat jinak, než na veřejných kluzištích. Na ledu nezáleží, ale návštěvníci ničí břehy,“ zmínil ředitel územní památkové správy Petr Šubík.

Lidi na zákazy upozorní tabule. „Je to na uvědomění návštěvníků. Faktem je, že máme komplikace s ochranou přírody v zámeckém parku. Břehy zámeckého rybníka jsou v dezolátním stavu, žijí tam také chráněné škeble. Momentálně navíc žádáme o dotaci na zpevnění břehů a vodu stejně budeme muset vypustit,“ řekla kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

Debatu o zákazu bruslení a sáňkování zaznamenal i ochránce přírody Filip Šálek. „Jako návštěvník si myslím, že by to byla velká škoda. Ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny jsem nikdy nezaznamenal hlasy, že by sáňkování nebo bruslení mělo být nějakým problémem například z hlediska ptáků, kteří by tam zimovali. Bruslení nevadí ani živočichům pod vodou. Lidé jsou desítky let zvyklí sem v zimě chodit. Projet se po hladině zamrzlé zámecké Dyje je nádherné. Člověk vidí zámek a celý park z úplně jiného úhlu,“ vyjádřil se.

Bruslení není problém ani podle zástupců Agentury ochrany přírody a krajiny. „V přímé souvislosti s bruslením jsme v posledních letech nezaznamenali problémy,“ uvedl krajský ředitel Stanislav Koukal.

Podle Oto Bernarda, který se o lednický zámecký park stará, problémem není bruslení samotné, ale chování lidí, které s ním souvisí. „Nevadilo by, kdyby se lidé jen projeli po ledě, oni ale vstupují na ostrovy, na březích odhazují odpadky či lámou větve, při vstupu na led poškozují zničené břehy. Se sáňkováním je to podobné. Kdyby lidé sjížděli kopec, když je dvacet centimetrů sněhu, nic se neděje, ale lidé sáňkují i při pěti centimetrech a trávu vyjezdí na hlínu,“ vyjmenoval.

Podle zástupců Lednice je zákaz nesmyslný. „V parku se sáňkovalo a bruslilo odjakživa. Když mrzne, není téměř nic, co by se dalo zničit. Park patří lidem,“ řekl místostarosta Lukáš Dora.