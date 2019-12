Na vánoční trhy do Brna se dostanou lidé už bez problémů po cestě vlakem z brněnského hlavního nádraží. V polovině prosince tam skončí velká roční výluka, kvůli které většina spojů končila na dolním nádraží, v Židenicích nebo Králově Poli. Dělníci opravovali výhybky a zabezpečovací zařízení.

Ještě předtím však musí cestující skousnout poslední zhruba dvoutýdenní omezení. Mezi Židenicemi a hlavním nádražím od soboty nepojedou žádné vlaky. Spoje od Veselí nad Moravou a Blanska zastaví v Židenicích nebo na dolním nádraží. Ze Židenic lidi přepraví tramvaje. „Výrazně posílíme linky 2 a 3 hlavně v pracovních dnech ráno, kdy očekáváme nejvíce lidí. Doplníme i posilovou linku P3. Po sedmé hodině ráno pojedou tramvaje každou minutu,“ sdělil provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Ve stejnou dobu zprovozní přes rok uzavřený Zábrdovický most.

Z VLAKU NA ŠALINU



Nejtěžší část výluky způsobí problémy třeba Adrianě Mašové, která do Brna dojíždí z Jedovnic na Blanensku. „Běžně dojedu vlakem přímo do centra Brna. Výluka a nutnost přesednout na tramvaj už v Židenicích je pro mě zdržení,“ poznamenala žena

Další komplikací bude oprava havarijního stavu silnice u nádraží. Dělníci s ní začnou příští týden. „Lidé tam nezaparkují,“ upozornil židenický místostarosta Petr Kunc.

Od poloviny prosince se vrátí vlaky zpátky na hlavní nádraží, včetně mezinárodních spojů a rychlíků. Se změnou jízdního řádu vzniknou i nové vlakové spoje.

Po čtyřiceti letech se vrátí železniční doprava do Židlochovic na Brněnsku, nově tam pojede přímý vlak z Brna. Trasu zvládne za pětadvacet minut, ve špičce pojedou po půlhodině.



Kvůli vyššímu počtu cestujících čekají změny i obyvatele z oblasti Pohořelic. Autobusovou linkou 105 budou nyní v krajském městě zhruba o deset minut rychleji.



Z Pohořelic totiž autobus pojede po dálnici. „Zkrácení doby jízdy je jen ku prospěchu. Zlepší to komfort cestujících,“ podotkl pohořelický místostarosta Josef Svoboda.



Na lince mezi Brnem a Bohumínem zase začne jezdit místo Českých drah soukromý RegioJet. Prodloužená z hlavního nádraží až do Králova Pole. Dopravce už dal do prodeje jízdenky s místenkou. „Denně nabídneme sedmnáct spojů v každém směru,“ uvedl už dříve mluvčí Aleš Ondrůj.



Integrovaný systém se rozšíří i mimo kraj na Vysočinu nebo do Rakouska. Například z Šatova na Znojemsku do Retzu.

LÍSTEK I VE VLAKU

Od ledna se změní pro cestující také systém jízdného. Na území celého kraje začnou platit v osobních a spěšných vlacích jen jízdenky integrovaného systému. „Lidé je koupí na pokladnách, ve vlaku u průvodčího i v aplikaci Českých drah Můj vlak, jen nebude přestupní dále na autobusy,“ zmínil náměstek hejtmana Roman Hanák.

Na linkách S2 a S3 budou vozidla, kde budou průvodčí, označená zeleným pruhem.

Třeba pro cestu z Brna do Kyjova na Hodonínsku cestující využijí jen lístky v krajském tarifu. „Pokud někdo pojede z Brna do Starého Města u Uherského Hradiště, tedy mimo území kraje, může si vybrat, zda pojede s krajskou jízdenkou, nebo lístkem Českých drah,“ řekl ředitel firmy Kordis Jiří Horský. Společnost koordinuje dopravu v kraji.



Představitelé kraje do vlaků zavádí nově i úsekové a dvouúsekové jízdenky pro cesty na krátké vzdálenosti. Dotkne se hlavně Brňanů. Doposud fungovaly jen v regionálních autobusech. „Budou stát deset a šestnáct korun,“ upřesnil Hanák.