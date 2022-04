Dva mosty, na jejichž rekonstrukci, peníze půjdou, jsou v havarijním stavu. Stav dalších pěti je o stupeň lepší. Včetně dunajovického. Práce tam v dubnu začaly, hotovo má být na konci srpna. Náklady jsou zhruba sedm a půl milionu korun. „Zvýšil se provoz v postranních uličkách, kde doteď projelo pár aut za den. Je tam přednost zprava, ale ne všichni ji dodržují, je potřeba zvýšená obezřetnost,“ všiml si Šuba.

Do Hrušek přijel princ Constantin. Pomůže s obnovou tornádem zničené zahrady

Díky třem stovkám milionů od státu krajští silničáři opraví také například průtah Čejče na Hodonínsku, téměř čtyřkilometrový úsek silnice třetí třídy u Tvrdonic na Břeclavsku nebo část silnice druhé třídy na náměstí Osvobození v Kuřimi na Brněnsku. „Bylo to naše dlouhodobé úsilí. Už před pár lety jsme uzavřeli memorandum s Jihomoravským krajem na rekonstrukci silnice 386. Část už je opravená, nyní pokračujeme dalším úsekem včetně náměstí až po kruhový objezd u wellness centra,“ nastínil starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Silnice je v místě v havarijním stavu, navíc tam schází odvodnění. Práce by mohly začít o letních prázdninách. Objízdné trasy povedou okolními ulicemi. „Chystáme ještě rekonstrukci náměstí, která bez opravy silnice a mírné přeložky v jižní části náměstí nebyla možná,“ zmínil Sukalovský.

Přes tři sta milionů korun získal Jihomoravský kraj od státu na opravy silnic druhých a třetích tříd.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková

Jihomoravský kraj má letos v plánu více investic do krajských silnic. Platí je i z evropských peněz a z vlastního rozpočtu. „Z něj míří na opravy silnic zhruba čtyři sta milionů,“ vyčíslil Crha.

Investiční akce (rekonstrukce):



III/0462 Vyškov, most 0462-14

III/0478 Komořany, most 0478-1 přes místní potok

III/4146 Dolní Dunajovice, most 4146-1

II/361 Jevišovice, most 361-008

III/41614 Chrlice - Rebešovice, most 41614 - 0a

II/372 Velké Opatovice, most 372-005

III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1

III/42510 Ledce, mosty 42510-5,6

II/386 Kuřim, nám. Osvobození

III/4241 Týnec, průtah

III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba + obj. trasa

III/41319 Konice, opěrná zeď

III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice, SO 101 extravilán

II/395 Zastávka

II/422 Čejč, průtah



Neinvestiční akce (projektové dokumentace):



II/602 Bosonohy - Veselka

II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 103 1.část

III/36214 Sulíkov - Ústup - Kněževes

III/3629 Křtěnov - Loucký dvůr - Hodonín

III/37719 Žernovník–Lubě–Unín,2. etapa

III/36829 Skrchov - Roubanina