Jeho pseudonym vznikl v roce 2009, když s kamarády nahrával mixtape Therapy, který ho podle jeho slov poprvé zviditelnil. „Tu přezdívku jsem původně úplně nesnášel. Bylo mi sedmnáct, neměl jsem peníze a tak jsem ve studiu jedl jen řáholecký salát. Proto mi kamarádi začali říkal Řáhol a už mi to zůstalo,“ vysvětluje Horký.

Zdroj: Youtube

Svůj hudební styl řadí do experimentálního rapu spojeného se zpěvem. „Zařadil bych ho do elektronické hudby a do žánru drum and bass, buben a basy,“ upřesňuje rapper. Dlouhodobě se věnuje rapu britského stylu, který je specifický například kombinací se zpěvem a prvky grimu, žánru blízkému hip hopu, který vznikl v Londýně.

Horký v textech nešetří sprostými slovy. „V rapu mi připadají explicitní výrazy naprosto normální. Rap vzešel z ulice a proto zní hovorově, jako když s kamarády sedíme u piva,“ míní Řáhol.

VIDEO: Rok 2023 na VMO Žabovřeská v Brně. Připomeňte si, jak se stavba posunula

K hudbě se dostal v dětství díky otčímovi, který nosil nahrávky domů. „K hudbě mě samozřejmě přivedl také táta, který je kytarista a zpěvák, ale ten se věnoval country a to mě moc nebavilo. Lákala mě rebelie. Díky otčímovi jsem začal poslouchat rockové kapely Kiss a Metalica,“ líčí Horký.

První cédéčko do Eminema dostal Horký ve dvanácti letech a od té doby už poslouchal jen rap. „Od té doby se vnímání rapu v Česku hodně změnilo, teď už je to mainstream a konzumní zboží. Rap v současné době může dělat v podstatě každý, kdo má trochu hudební sluch. Zaplatit si studio a klip stálo dřív spoustu peněz, teď se dá dobré video natočit na telefon,“ myslí si třiatřicetiletý rapper.

Podívejte, jak vypadá náraz ledové kry do auta. Policisté v kraji varují řidiče

Jedním z motivů, které se v Řáholových písních objevují, jsou drogy. Zpěvák čerpá ze své zkušenosti, závislost na pervitinu ho v minulosti přivedla na ulici. „Začal jsem se bavit se staršími. Marihuanu jsem poprvé zkusil v jedenácti, pervitin o rok později. Postupně jsem do závislosti padal, pak jsem drogy zase chvíli nebral,“ vypráví Horký.

Kvůli závislosti strávil před téměř deseti lety rok na léčení v Jihlavě. „Když jsem vylezl, neměl jsem kvůli špatným vztahům s rodiči kam jít. Na ulici jsem do toho zase rychle spadl. Hudbu jsem v té době nedělal,“ poznamenává rapper.

Drogová varna v brněnském Juliánově: dealer se odstěhoval jinam, byt opravují

Zlom nastal v roce 2018. „V té době jsem byl na ulici jedenáct měsíců, spával jsem ve vchodech paneláků. Do toho jsem si našel přítelkyni, do které jsem se zamiloval a řekl si, že to takhle dál nejde. Sekl jsem s drogami a začal se naplno věnovat hudbě,“ vypráví Horký. Od té doby se podle jeho slov drogám vyhýbá, zkušenost se bude nicméně do jeho tvorby promítat dál.

Ve své rok staré nahrávce například opěvuje účinky kratomu. „Celá skladba je ironická, rozhodně bych dětem nedával kratom, jak v ní zpívám. Připadá mi, že média toto téma hrozně nafukují a dělají z kratomu pomalu zbraň hromadného ničení. Z toho jsem si chtěl udělat srandu,“ sděluje Horký. Myslí si, že kratom by měl zůstat legální, přístup by k němu ale měli mít pouze lidé od osmnácti let.

OVERSIZE

hosté: 625DEDY, VELKEJZLEJPES

instrumentální stránka: Greensch, Zneim Honor, Dj Kadr

Kontroverze vyvolala před deseti lety také Řáholova nahrávka Tohle je Brno. „V klipu jsme chtěli ukázat jak ty hezké části města, jako je třeba Kraví hora, tak i jeho špínu a každodenní život. Ukazujeme tam například lidi, kteří jdou do práce nebo Romy, kteří k městu neodmyslitelně patří,“ vysvětluje Horký.