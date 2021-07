Technologie je postavená na principu, kterému se říká spektrální charakteristika vzorku. „Vzorek prosvítíme UV zářením a vyvoláme řadu zajímavých fotochemických reakcí, které jsou pro daný vzorek specifické a po pár minutách je podle spektrální charakteristiky možné říct, z čeho vznikl. Ať se jedná o odrůdu vína nebo druh džusu," přiblížil vedoucí laboratoře bioanalýzy a zobrazování Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity Lukáš Nejdl.

Podle něj mohou prosvítit prakticky jakýkoliv kapalný vzorek. Tedy o biologický, pesticid, potravinu, klinický vzorek, jako je moč, sérum, plazma, krev nebo léčivo včetně drog. „Jednotlivé vzorky testujeme a snažíme se najít uplatnění v praxi. Hledáme také partnery v komerční i veřejné sféře," uvedl Nejdl.

Tým odborníků se zatím nejdál dostal při testech na vínech. Konkrétně analyzuje bílé odrůdy. Podle vedoucího Ústavu vinohradnictví a vinařství Mojmíra Baroně nová metoda může výrazně pomoci především v oblasti autentifikace vína, identifikace a fingerprintingu. „Obor čelí významným hrozbám v podobě falšování známých značek vín. Tato metoda by mohla jednoduše a levně určit, zda se jedná o deklarované víno či ne," zmínil.

Vědci začali spolupracovat také s Policejním prezídiem, jehož nový odbor se snaží v práci kriminalistů najít nové analytické postupy, které by mohli používat pro denní praxi. „Výhodou je, že přístroj, který kriminalisté potřebují, jde sestavit do malého kufříku. Dá se s ním tedy vyjet do terénu a objíždět třeba festivaly a diskotéky. Pokud tam najdou kriminalisté zakázané látky, drogy, mohou je spárovat s konkrétním dealerem," sdělil vědec Nejdl.

Metoda je vhodná i pro odhalování padělků léčiv anebo profilaci návykových látek s cílem odhalit, kdo drogu připravil. Dalším využitím v kriminalistice jsou daktyloskopické stopy.

Kriminalisté je zajišťují už přes století, nyní by to ale mohli dělat moderněji s digitálním skenerem a celý systém zrychlit. „Tato metoda může mít velmi zajímavou budoucnost v kriminalistické praxi, kdy bychom byli schopni detekovat různé druhy jedů a určité skupiny drog přímo v terénu," poznamenal Radim Pernický z Oddělení pro vědu, výzkum a inovace Policejního prezidia.