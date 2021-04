Bývalý Prior na Dornychu v Brně nahradí náměstí: investor požádal o demolici

V osmdesátých letech nakupovali v Obchodním domě Prior, dnes na stejné místo Brňané chodí pro potraviny do Tesca v obchodním centru Dornych. Do několika let ale centrum zřejmě nahradí náměstí lemované šesti samostatnými budovami. Stavební úřad Brna-středu začátkem dubna zahájil řízení o povolení odstranění stavby.

Projekt Dornych - polyfunkční komplex v Brně, jedná se o rok staré pracovní vizualizace. | Foto: Vizualizace: Crestyl

Oznámení o započatém řízení nyní visí na úřední desce radnice Brna-středu. „Pokud nebude podáno žádné odvolání, rozhodnutí stavebního úřadu nabyde právní moci. V tuto chvíli nemůžeme předjímat, kdy bude výsledek řízení,“ řekla mluvčí městské části Kateřina Dobešová. Skupina Crestyl, která je investorem stavby, plánuje dokončit přestavbu obchodního centra a jeho okolí v horizontu čtyř let. „V současné době je v procesu projektová příprava. Ukončení provozu současných obchodů a termín následné demolice bude souviset až s termínem zahájení stavby. Stou bychom chtěli začít během následujících dvou let,“ řekl mluvčí firmy Ondřej Micka. Obrat u bourání bývalé textilky Mosilana v Brně: stop kompletní demolici budov Přečíst článek › Jak dodal, celé území nahradí vícefunkční městská čtvrť, která propojí historické centrum Brna s plánovanou Jižní čtvrtí. V šesti budovách kolem nového náměstí budou byty, hotel, kanceláře, restaurace, obchody i služby. „U každé budovy se počítá s individuální architekturou. Celý prostor bude napojený na uliční síť a podchod pod nádražím, v budoucnu po přesunu nádraží i na městské parky na místě dnešního kolejiště,“ přiblížil Micka. Nepřijdou o lávku Podobu místa konzultovali i se zástupci města. „Požadovali jsme například snížení výšky budov, aby byla od Dornychu vidět katedrála svatého Petra a Pavla,“ zmínil brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal. Brňané nepřijdou o lávku nad ulicí Úzká. „Technicky budeme ještě řešit, zda během stavby nahradí současnou lávku provizorní přemostění, nebo zda se postaví dočasné schodiště ke stávající lávce a pak se rovnou vymění za lávku novou. Přemostění ale bude zachováno po dobu stavby i v budoucnu,“ slíbil mluvčí společnosti Micka. Na nové náměstí se těší někteří Brňané. "Myslím, že by to mohlo vypadat dobře. Je to tu hodně špinavé a budova se mi moc nelíbí," mínil třeba Petr Kočí. Pozor, padají kusy betonu, varuje cedule v Brně. Na muže málem spadla část mostu Přečíst článek › Naopak třeba Kateřině Hudcové, která v obchodním centru prakticky denně nakupuje, se změna nelíbí. „Osobně s proměnou nesouhlasím. V Brně je víc než dost náměstí, Tesco tady takto stojí už dlouho a já jsem na něj zvyklá,“ řekla včera na místě redaktorce Rovnosti. Budova někdejšího Prioru stojí na Dornychu skoro čtyři dekády. „Potřeba postavit nový obchodní dům Prior v sedmdesátých letech rostla s tím, jak stávající prodejní plochy přestávaly vyhovovat moderním nárokům pro obchod. Zamýšlené nákupní centrum mělo na jednom místě soustředit maximální počet druhů zboží, získat přehlednou dispozici s variabilitou vnitřního prostoru pro snadnou propagaci nabídky, a navíc v sobě striktně oddělit veřejný a interní provoz. S výstavbou se začalo v roce 1980,“ popsal v Brněnském architektonickém manuálu Lukáš Kos. Obchodní dům Prior byl otevřen o čtyři roky později.

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu