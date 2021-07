Těžká technika jede. V Ostrově u Macochy staví dětskou léčebnu. Podívejte se

/VIDEO/ Čtyřicetileté provizorium pomalu končí. Do louky nedaleko Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy na Blanensku se už zakousla těžká technika. Zástupci kraje, stavebních firem a architektů v pondělí představili místo, kde bude stát nová dětská léčebna se speleoterapií. V Moravském krasu využívá příznivé klima jeskyně, kde se léčí pacienti od čtyř do osmnácti let s astmatem, alergiemi, záněty dýchacích cest a atopickým ekzémem.

Zástupci kraje, stavebních firem a architektů v pondělí představili v Ostrově u Macochy místo, kde bude stát nová dětská léčebna se speleoterapií. V Moravském krasu využívá příznivé klima nedaleké Císařské jeskyně, kde se léčí pacienti od čtyři do osmnác | Foto: Deník/Jan Charvát

Moderní komplex několika budov za zhruba 206 milionů nahradí starý objekt, ve kterém léčebna funguje poblíž ostrovské základní školy. „O nové léčebně se mluvilo už před pětatřiceti lety, kdy jsem tam jezdila jako školačka. Měla jsem astma a alergie. V Ostrově jsem byla vždy v lednu na tři týdny. Klima jeskyně mi prospělo. Naučili mě tam správně dýchat a také zvládat případné záchvaty. Nové zázemí bude super. Děti i personál si ho zaslouží,“ řekla Deníku Blanka Mikešová z nedalekého Adamova. Podle Pavla Chalupy ze sdružení společností, které léčebnu vyprojektovalo a staví, je nyní ve fázi dokončení designu. „S doděláním hrubé stavby počítáme v lednu příštího roku a hotovou léčebnu bychom měli následně předávat v prosinci,“ informoval. Stavbu přemostění odstartuje kruhový objezd. Řidiče v Blansku čeká uzavírka Přečíst článek › Léčebnu bude stejně jako dosud provozovat Jihomoravský kraj. Na pokrytí celkových nákladů využije také úvěr od Evropské investiční banky. Komplex čtyř vzájemně propojených budov nabídne kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče také zdravotnickou část, rehabilitaci, tělocvičnu, zázemí pro zdravotnický a pomocný personál. Dále pak saunu, dvě venkovní hřiště, hippodrom a arboretum. Plus stravovací provoz pro výdej zhruba sto obědů, osmdesát svačin, snídaní a večeří denně. Součástí nové léčebny bude také rehabilitační bazén s mořskou vodou. „Výstavbou nového komplexu se zvýší komfort dětí, jejich doprovodu i personálu. Vše budeme mít pod jednou střechou a blíž do jeskyně,“ uvedla primářka ostrovské léčebny Hana Zmrzlá. Nyní se v Ostrově může léčit kolem čtyřicítky dětí najednou . Tento počet se má zvýšit. Vše je ale limitováno kapacitou jeskyně, kam může podle Zmrzlé najednou maximálně sedmdesát lidí. Teď musí děti ze staré léčebny do Císařské jeskyně pěšky šlapat necelé dva kilometry. A učí se v nedaleké škole. Nově budou od jeskyně jen asi dvě stě metrů. V Muzeu Blanenska září stříbrný poklad. Unikátní nález, říkají odborníci Přečíst článek › První pokusy dětské speleoterapie se v Moravském krasu datují k roku 1979. Podle starosty Ostrova u Macochy Ondřeje Hudce počítala obec v územním plánu s novou léčebnou dlouhá léta. „Místo pro její výstavbu jsme rezervovali přes pětadvacet let. Je ve slunné lokalitě. Na tuto stavbu chceme navázat opravou komunikací v této části obce, které patří k nejhorším,“ poznamenal. Dodal, že hned na začátku se však nákladný projekt potýkal se zásadním problémem. Tamní čistírna odpadních vod je totiž na hraně kapacity. Nakonec se podařilo s vodárenskou společností připojení léčebny vyjednat. „Nyní máme uzávěru a další objekty už na čistírnu připojovat nesmíme. Připravujeme její rozšíření. Jedná se však velmi nákladnou věc. Dotační politika se mění a peněz na tyto akce putuje o poznání méně. Apelujeme proto i na kraj, aby nám pomohl,“ dodal Hudec. Původní budovu léčebny u základní školy převede kraj na obec. Ta na oplátku zase poskytla pozemky pro výstavbu nového zdravotnického zařízení. „Prostory staré léčebny bychom samozřejmě chtěli v budoucnu využít. Je to na širší diskuzi. V úvahu připadají například sociální byty,“ nastínil starosta Ostrova u Macochy.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu