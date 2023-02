Poškození na porostech řepky odhadl Chaloupka na Hodonínsku od deseti procent do sta. Záleží vždy na lokalitě. „Ani v rámci okresu to není jednoznačné. Blatnicko je velmi zasažené, Žarošice i Čejkovice jsou zasažené. Některá řepka je poškozená z deseti procent a někde je tisíc nor na pár metrech," podotkl předseda hodonínské okresní agrární komory.

Podle vyjádření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského je nejhorší situace právě v Jihomoravském kraji, kde evidují 1 874 aktivních východů z nor na hektar. Proto ústav povolil pro ošetření porostů od 21. února na dobu omezenou využít zvýšené dávky pesticidů do nor. „Platnost nařízení trvá do 21. června," uvedla mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Hraboši škodí lesníkům z jihu Moravy celoročně, na vině je špatná potrava

Chaloupka však považuje za problém, že vkládání pesticidů je povoleno pouze ručně. „Zaprvé je to nepředstavitelná práce, nicméně je to limitované výskytem zvlášť chráněných druhů, jako je křeček či sysel. Bude to velmi problematické. Agrární komora a zemědělský svaz bojují za to, aby bylo povolena lokální aplikace rozmetadly, protože jinak to není schopný nikdo zvládnout," řekl Chaloupka. Vkládání do nor musí totiž provádět proškolená osoba, a takových lidí je ve firmě kromě agronoma pár. Nemůže to podle Chaloupky dělat kdejaký brigádník.

Zmínil, že v pátek měli zemědělci sezení s člověkem, který hraboše nachytal do pastiček a dával je k posouzení, zdali jde o samce, samice a jsou-li gravidní. „Bylo zjištěno, že samice jsou gravidní. Teplé počasí vyvolalo populační explozi. Není momentálně nic, co by je zastavilo. Zastavilo by je totálně mokré počasí, déšť a zima. Sníh je nezastaví, protože v norách je to v pohodě. Dravci je nezastaví, protože je jich málo," doplnil Chaloupka.

Další decimace sklizně? Hraboš na jihu Moravy hrozí méně než před měsícem

Ke snížení počtu přemnožených hrabošů chce pomoci také ministerstvo životního prostředí. Vyčlení na to čtyřicet milionů korun. „Chceme chránit řadu druhů ptáků jako poštolek, káňat, sýčků, kalousů, ťuhýků, volavek, ale i zajíce, lišky, srnce nebo dokonce i domácí mazlíčky jako kočky a psy. Proto je pro nás klíčová dohoda s resortem zemědělství, že bude povolována zvýšená a adresná aplikace do děr. Ať už se provádí ručně nebo strojem, jed jde cíleně pod povrch. Novým dotačním titulem budeme navíc kompenzovat zemědělcům jejich vícepráce s aplikací. Ze Státního fondu životního prostředí ČR proto poskytneme 40 milionů korun na pokrytí zhruba 80 tisíc hektarů zemědělské půdy. Parametry jsme nastavili na základě dat za období hraboší kalamity před třemi lety. Přitom dotace na jeden hektar bude na základě expertních analýz ve výši 500 korun,“ vysvětlil náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.