Než však budou oblohu i ulice brázdit létající automobily, musí autoři získat certifikaci podle předpisu Evropské agentury pro bezpečnost letectví. „Pokud vše půjde podle plánu, mohli by si zákazníci koupit první model létajícího auta už za dva až tři roky,“ doplnil Klein.

Aktuálně konstruktéři pracují na druhém prototypu. Výsledný produkt by měl zvládnout letět kolem tří set kilometrů v hodině a ve vzduchu se udržet přibližně pět hodin. Jeho cena by podle prvních odhadů měla být na rovni čtyřsedadlového letounu, čili v jednotkách milionů korun.

Cílem celého projektu je pak uživateli ušetřit co nejvíce času. „Pokud díky tomu nebudu muset na D1, prodám ledvinu, abych si ho mohl koupit,“ zasnil se například Adam Ožana.

V praxi má užívání hybrida vypadat tak, že člověk s pilotní licencí soukromého pilota a řidičským průkazem klasicky odjede z domu autem na letiště, kde vůz změní v letadlo. Následně odletí a po přistání jej změní nazpět. „Letiště to může být i malé, sportovní nebo pro ultralehká letadla. Těch je u nás poměrně hodně. Legislativně však lze přistát na jakékoli ploše, která je vhodná a máte souhlas majitele,“ uvedl inženýr Dalibor Vlček.

AirCar, jak se hybrid auta a letadla nazývá, je již plně funkční a ve vzduchu strávil dvaapadesát hodin. Poslední pětatřicetiminutový let se uskutečnil mezi Nitrou a Bratislavou. „Byl to doposud jeden z nejdelších absolvovaných letů. Všechno funguje naprosto bez problémů. Nad očekávání dobře, řekl bych. Auto je ve vzduchu skvěle ovladatelné a pilota nemá čím nepříjemně překvapit. Při letových zkouškách jsme zatím neobjevili žádnou chybu,“ sdělil majitel společnosti a hlavní konstruktér Štefan Klein.

/VIDEO, FOTO/ Kdyby se děj Rychlých šípů odehrával v roce 2021, Jan Tleskač by místo kola pravděpodobně vymýšlel létající motorku nebo vůz. Jenže on se neodehrával, a tak jej museli zastoupit vizionář ze Slovenska Štefan Klein a dva absolventi brněnské techniky Dalibor Vlček a Miroslav Šenkýř. Společně dávají dohromady létající automobil. A už mají hotový prototyp.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.