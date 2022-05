Překážka zaskočila muže, který jel za řidičkou ve vzdálenosti asi pětadvaceti metrů. „Neadekvátně vyhodnotil situaci a nesprávně reagoval na uvolněný plech vyhýbáním vpravo a bržděním, přitom najel pravými koly svého vozidla mimo vozovku do nezpevněného terénu. Ve snaze o najetí na vozovku uvedl vozidlo do levotočivého smyku. Přejel do protisměrného jízdního pruhu, kde se střetl s protijedoucím nákladním autem i dalšími vozidly,“ pokračovala mluvčí.

Dcera v té době seděla na křesle spolujezdce. „Utrpěli zranění neslučitelná se životem,“ komentovala tehdejší události policistka Alice Musilová. Možné řešení při hledání viníka nastínili odborníci z Vysokého učení technického v Brně. Zorganizovali četné simulace osudového momentu, který zopakovali také prostřednictvím animace.

Podílel se na tom i Marek Semela z Ústavu soudního inženýrství. Je vedoucím Odboru znalectví ve strojírenství, analýzy dopravních nehod a oceňování motorových vozidel. „Experimenty s letícím plechem dělal kolektiv šesti lidí. Simulaci nehodového děje jsem zajišťoval s kolegou, jedná se o výstup ze simulačního programu Virtual CRASH,“ přiblížil odborník.

Obě aktivity byly propojené. „Postupovali jsme na základě experimentu, který jsme předtím prováděli na připravené plošině na přívěsném vozíku. Tam byla připravena nástavba s elektromagnetem na dálkové ovládání, který držel plech a dálkově se uvolnil. Sledovali jsme dobu letu, průběh letu a sunutí plechu po vozovce,“ vyjmenoval Semela.

Řešení případu komplikovalo, že obviněná žena jela se svým manželem. Po vyhodnocení důkazů dospěl soud ve Vyškově k závěru, že řídil spíše muž. S jistotou to ale nemohl prokázat, oba proti sobě jako blízké osoby odmítly vypovídat. Odvolání státního zástupce odmítl Krajský soud v Brně, stěžovatelka se proto obrátila právě na Ústavní soud.

Ten uznal porušení jejího práva na účinné vyšetřování. Kritizoval nedostatečné vysvětlení odmítnutí výslechu dotčené dvojice. „Šetření provedené orgány činnými v trestním řízení, a to zejména v přípravném řízení, které trvalo téměř pět let, nesplnilo požadavky účinného vyšetřování. Nebylo důkladné a dostatečné, ani rychlé. Zejména policejní orgány postupovaly nesoustředěně, nehodnotily řádně původní znalecký posudek znalce, a to i později ve vztahu k znaleckému posudku Vysokého učení technického,“ vysvětlovala mluvčí soudu.

Nyní se projednávání případu vrací zpátky do Vyškova. „Věc se vrací do stadia podání obžaloby. Soud rozhodl o stížnosti mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků,“ shrnul výsledek předseda senátu Josef Fiala.