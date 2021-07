Jen několik dní jezdí po tříleté pauze tramvaje v Brně po Plotní ulici do Komárova. Dopravní podnik už ale řeší stížnosti. Někteří cestující, obzvláště ti hůře pohybliví, jsou naštvaní, že se z hlavního nádraží nedostanou do Fakultní nemocnice v Bohunicích.

Autobusové linky 40 a 61, které po dobu výluky zastavovaly na uzlu hlavního nádraží, se totiž vrátily na své původní stanoviště: zastávku v Úzké ulici. Pro mnohé to tak znamená jednu přestupovou stanici navíc.

Nemalé trable a nepohodlí staronová trasa autobusových linek způsobila Janu Jelínkovi, který do nemocnice dojíždí na chemoterapie. „Když vystoupím před hlavním nádražím, musím nejprve před budovu pošty, počkat na tramvaj, popojet dvě zastávky a znovu přestoupit na autobus do Bohunic. To by nebyl problém, ale zkuste si to o francouzských holích a v dešti. Do nemocnice překvapivě nejezdí jen zdraví lidé. Přitom by stačilo, aby autobusy stále stavěly na nádraží,“ posteskl si muž.

Linky do FN Brno



Linky 40 a 61 mířící do FN Brno se po rekonstrukci tramvajové trati v Plotní ulici vrátily na zastávku Úzká.



Potíže to působí některým hůře pohyblivým lidem.



Podle dopravního podniku je možností dostatek.

Dopravní podnik města Brna však kritiku odmítá. Podle ředitele Jana Seitla mají lidé nespočet možností, jak se do Bohunic dopravit. Z Úzké, Mendlova náměstí, Líšně, Komárova, Ústředního hřbitova či z autobusového nádraží.

Pohybově znevýhodnění lidé mohou rovněž využít služby Seniorbusu. „Pan Jelínek nás posledních několik dní zahrnuje stížnostmi a předkládané informace účelově manipuluje. Například emotivně zmiňuje cestující z vlaků. Přitom vzdálenost k zastávce Úzká a k dopravnímu uzlu před nádražím je z podchodu v podstatě stejná,“ vylíčil Seitl.

Za pravdu řediteli dopravnímu podniku dala důchodkyně Eva Žďárská z Brna-venkov. „Z vesnice dojíždím na Úzkou, takže mi to vyhovuje. Chápu ale, že je v tom s těmi všemi výlukami poslední dobou zmatek,“ reagovala.

Naopak Liga vozíčkářů uznává, že každý přestup navíc je pro pohybově znevýhodněné mnohdy zátěží navíc. „U nás jsme stížnosti zatím neregistrovali, nicméně staronová trasa funguje teprve pár dní. Uvidíme, co bude dál,“ oznámila mluvčí Ligy Ladislava Blažková.

Spory okolo trasy městské hromadné dopravy do Fakultní nemocnice Brno má vyřešit výstavba tramvajové trati, která propojí Starý Lískovec a Bohunice do konce roku 2022.