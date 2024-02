/VIDEO/ Honza Ujčík se narodil jako žena. Nikdy neměl rád šaty a panenky, naopak rád vyřezával, hrál fotbal a měl rád typicky mužské aktivity. Brzy zjistil, že se ve svém ženském těle necítí dobře a propadal depresím. V šestnácti letech za podpory své matky začal s tranzicí, tedy přeměnou ženského těla na mužské.

Gynekologická ambulance pro transgender lidi se nijak neliší od těch klasických. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Půl roku čekal to, než bude moci navštěvovat sexuologii ve Fakultní nemocnici Brno. V osmnácti letech začal brát mužské hormony, které bude muset užívat už do konce života.

Poté, co dostal souhlas od odborné komise, podstoupil operaci nutnou pro změnu rodného čísla na mužské. „Operovali mě na Obilním trhu, což bylo hodně nepříjemné. Na pokoji jsem byl sám, ale nevycházel jsem z něj, protože na chodbě byly maminky s dětmi a nekoukaly na mě úplně nejlépe," popsal třiadvacetiletý muž.

Kvůli operaci musel podstoupit také gynekologické vyšetření. „V čekárně jsem byl s deseti ženami a když mě vyvolávali mým jménem, tak to pro mě bylo před ostatními pacientkami dost potupné," vzpomněl Ujčík.

Vytvořit pacientům procházejícím změnou pohlaví příjemné a rovnoprávné prostředí má za cíl speciální gynekologická ambulance ve Fakultní nemocnici Brno. Je jediná v republice, funguje od září loňského roku a zatím má patnáct stálých pacientů, zájem o ni ale podle ordinující lékařky stále roste.

V budoucnu možnost využije

Ujčík ambulanci ještě nevyužil. „Určitě ji ale v budoucnu využiju. Myslím, že to pomůže i ostatním, protože nebudou muset zažívat stud jako při návštěvě klasické gynekologie," podotknul mladík.

Biologické ženy, které procházejí změnou pohlaví, potřebují pravidelná gynekologická vyšetření. Některá z nich jsou kvůli tranzici povinná.

Problémy měla kvůli cystě, ne mně, řekl muž, který měl v Rajhradě upálit družku

Do budoucna navíc lékaři ze sexuologického oddělení brněnské fakultní nemocnice plánují rozšíření ambulance i o lůžkovou péči. „Naše vize do budoucna je taková, že jeden ošetřující lékař by byl pro našeho klienta sexuologem, gynekologem a při chirurgické přeměně pohlaví i operatérem," popsala gynekoložka z ambulance Lucie Hloušková.

V posledních letech počet žádostí o změnu pohlaví markantně narůstá. Zatímco v roce 2013 bylo podáno okolo čtyřiceti žádostí, v posledních dvou letech jich už bylo zhruba dvě stě za rok.

Změna začíná sociální tranzicí

Odborníci zatím stále neví, čím je tento nárůst způsoben. „Musíme si zvyknout na to, že je to nový společenský trend a transgendeři tady s námi jsou a rozhodně tady i budou. Vyskytují se ve všech sociálních skupinách," dodala primářka Sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Petra Sejbalová.

Proces změny pohlaví začíná takzvanou sociální tranzicí. To znamená, že ještě před zahájením hormonální léčby začne transgender vystupovat v gendrově neutrální roli. Přibližně za rok může podstoupit diagnostický proces a začít užívat hormony, po nichž se začne výrazně měnit i fyzicky. Po roce hormonální léčby může osoba podat žádost na komisi Ministerstva zdravotnictví, která rozhodne o definitivní operativní přeměně.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Lékařskou péče při přeměně pohlaví kompletně hradí zdravotní pojišťovna. Pacienti na některé konkrétní léky musí doplácet. Velká část plastických operací je také hrazená, například zvětšení prsou si ale musí transgeder ženy hradit samy.