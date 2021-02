Centrum slouží pacientům, u nichž příznaky spojené s nemocí trvají minimálně dvanáct týdnů po jejím prodělání. „Do Centra postcovidové péče budeme objednávat pacienty na základě doporučení praktického lékaře, či odborného specialisty,“ uvedla mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá.

Vyšetření v Centru postcovidové péče sestává z klinického vyšetření, funkčního vyšetření plic a tomografie a rentgenu hrudníku. „Pacienti, kteří vyhledají naše centrum, trpí většinou ponámahovou dušností a únavou. Většina z nich prodělala zápal plic. Zájem o objednání je veliký. Aktuální čekací doby na vyšetření jsou zhruba dva až čtyři týdny,“ informoval přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy, pod níž centrum spadá, Vladimír Herout.

Na základě výsledků vyšetření pak lékaři pacientovi nabídnou řešení. Řada z nich například trpí chronickým zánětem průdušek. Při něm se v epizodách zužují dýchacích cesty. Tento stav se projevuje kašlem, pískotem, dušností a pocitem tlaku na hrudníku. „V takovém případě mohou pomoci léky, které používáme k léčbě astmatu. U některých pacientů vzhledem k poruše funkcí plic a riziku fibrotizace plicní tkáně indikujeme podání protizánětlivých léků,“ doplnil Herout.

Centrum postcovidové péče



- Otevírací doba: pondělí, čtvrtek, pátek od 7:30 do 14:30 hodin

- Telefon pro objednání: 532232565 od 14 do 15 hodin

- Co je potřeba: doporučení od praktického lékaře nebo odborného specialisty

- Kdy se objednat: příznaky tři měsíce od prodělání nemoci

U množství pacientů však doktoři musí přistoupit k léčbě příznaků. „Některé symptomy se ovlivnit daří. Nicméně zatím nelze hodnotit z dlouhodobého hlediska. Jedná se o velmi krátkou dobu sledování. Až čas ukáže, jak jsou naše zásahy účinné,“ podoktnul Herout.

Centrum postcovidové péče slouží primárně pacientům z Jihomoravského kraje. Není však jediné na jihu Moravy, které se dlouhodobějšími účinky covidu na lidský organismus zabývá. Ve Znojmě například vytvořili ambulanci, která pomáhá pacientům se ztrátou čichu. Ke stejnému kroku přistoupili i brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny. „Nechat se vyšetřit je vhodné u lidí, kteří ztrátou čichu trpí čtyři až šest týdnů po vymizení ostatních příznaků covidu,“ sdělila primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pavla Urbánková