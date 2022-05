Řada lidí se proto ve strachu před dalším zdražováním rozhodla na následující zimu předzásobit, jiní uvádí zpět do provozu staré kotle na tuhá paliva. „Mají strach, co bude dál. Snaží se zásobit dopředu. Nemám ani tak příliv nových zákazníků, jako spíš zvýšenou poptávku ze strany těch stálých. Nedá se přesně říct, o jaké druhy uhlí je největší zájem, řekl bych, že úplně o všechny,“ vysvětloval Deníku Rovnost prodejce František Kašík.

Na výraznější nedostatek ze strany dodavatele narazil v uplynulých týdnech především u černého uhlí. Pravidelná odstávka dolů totiž letos nastala o několik měsíců dříve. Velký zájem ze strany zákazníků se tak setkal s omezenými zdroji. „Rád bych zásobníky udržoval plné a pouze je doplňoval, teď je ale situace taková, že co přijde, to se hned prodá,“ krčil rameny Kašík.

V reakci na neustálé zdražování zvýšil od začátku roku cenu za metrák uhlí zhruba o dvacet procent. Podobně je na tom také prodejce tuhých paliv z Telnic na Brněnsku Petr Sklenář. „Lidé poptávají hlavně hnědé uhlí a brikety, ceny se oproti loňsku zvedly asi o dvacet procent za metrák. Černé uhlí a koks jsme letos zatím vůbec nenaskladnili. Za enormní částky, jaké dnes dodavatelé nabízejí, to nemá smysl. Nenakupovali by u mě ani zákazníci, a tak by jen leželo ladem,“ zmínil Sklenář.

Aby zvýšili vlastní nezávislost na nejistých dodávkách plynu, uvádí řada Jihomoravanů zpět do provozu nevyužívané kotle. Prezident českého Společenstva kominíků Jaroslav Schön nicméně upozorňuje, že je před začátkem používání nutné zajistit odbornou prohlídku kominíkem. „Lidé chtějí jít naproti a zvýšit nezávislost na jednom typu vytápění. Ideální je nejdřív zavolat kominíka, který stav kotle i komína zkontroluje,“ uvedl Schön.

Právě v případě, že se v kotli dlouho netopilo, můžou zvlhnout komíny, které se teplem dlouho nevysušovaly. „Před létem je komín potřeba vyčistit od sazí, třikrát ročně není problém vlastními silami, jednou zavolat odborníka,“ dodal muž.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy lze v následujících měsících očekávat nárůst cen uhlí až o desítky procent. „Situace bude do velké míry záviset na vývoji sporu na Ukrajině. V případě, že by se Česko odstřihlo od dodávek ruského plynu, může nastat zdražení tuhých paliv až o stovky procent. Lidé nyní reagují zájmem o uhlí, protože je pro ně levnější než spoléhání na drahý plyn a elektřinu,“ poznamenal Kovanda.

