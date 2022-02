Přijeli jsme ráno autobusem s dítětem. Ve čtvrtek ráno jsme se prudce vzbudili. Nebylo to kvůli budíku, ale výstřelům, které jsme slyšeli. Těžko říct, co to přesně bylo, to nedokážu upřesnit, prostě jsme slyšeli výstřel.

Přijela jste s celou rodinou?

Část rodiny ještě zůstala tam u nás v Zaporoží. Vzala jsem s sebou pouze nejmladší dceru, která se bála ze všech nejvíc. Zůstala tam ještě starší dcera. Studuje na zdravotní škole, proto chce být v případě potřeby k dispozici pro zraněné vojáky.

Dokážete popsat, jak celý útok ve čtvrtek ráno u vás v Záporoží začal?

Bylo to hrozné. Řinčela okna, byl slyšet zvuk rozbíjejícího se skla a výbuchy. Vnímali jsme silné otřesy.

Co se pak ve čtvrtek dělo?

Ráno bylo bouřlivé. Cesta už pak byla klidnější, ale báli jsme se. V pátek už jsem volala se svými příbuznými, jsem o něco klidnější. Byly prý slyšet výstřely a schovávali se do úkrytů. Teď se tam konají stále přestřelky. Pečlivě situaci sleduji a poslouchám všechny zprávy.

Uklidnila se už v Záparoží situace?

Situace se neuklidnila. Myslím si, že bude stále a stále gradovat.

Očekávala jste, že Rusko na Ukrajinu skuteně zaútočí, nebo jste věřila, že se ještě nějak domluví?

Nečekala jsem nic. Vždy jsem věděla, že Vladimir Putin a jeho okolí nemá duši ani srdce. Je to banda, jsou to opravdový vrazi. Vidí cíl a nevidí následky.

Jaká pomoc má přijít od Západu?

Pomohlo by, kdyby Západ poskytl posily. Mnoho mladých ukrajinských mužů jde bojovat a zanechávají tam své životy, potřebují pomoc a podporu.

Máte v Brně u koho zůstat?

Ano. Přijeli jsme k příbuzným, k manželově sestře, která nás k sobě přijala, abychom nezůstali na ulici.