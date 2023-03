Čtyři a půl tuny odpadu za hodinu vytřídí nová automatická dotřiďovací linka v Jedovnické ulici v Brně. Po měsících testování se v pondělí linka dostala do ostrého provozu. Stala se tak první plně automatickou třídící linkou v České republice.

Nová třídící linka v Brně je republikovým unikátem. | Video: Deník/Lucie Burianová

Linka za tři sta třicet milionů korun zvládne vytřídit plast, papír i kovové obaly a pomůže s recyklací i širokému okolí Brna. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokáží rozlišit a separovat různé druhy odpadů rychleji a efektivněji, než dosavadní způsob ručního dotřiďování.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka je optická třídící linka revolucí. „Odpad není něco, co bychom měli vozit do díry. Odpad bychom měli vytřídit a druhotně využít,” řekl Hladík. Dodal, že podle průzkumů by automatických třídiček v Česku bylo potřeba asi dvacet.

Zatímco stávající systém zvládnul ročně vytřídit šest tisíc tun plastu ročně, v nové lince by se množství měla navýšit až na dvacet tisíc tun. Zvýší se i čistota třídění, z původních pětatřiceti až na devadesát procent.

Výstavbu automatické třídící linky pochvaluje i premiér Petr Fiala. „Česká republika je na světové špičce v třídění, pořád však máme rezervy v recyklaci a upcyklaci,” oznámil premiér, který se zúčastnil oficiálního představení novinky.

Stát podle něj plánuje podpořit zavedení požadavků na udržitelnost už při zadávání veřejných zakázek. „Chceme dokázat, že množství nevyužitelného odpadu je reálně možné snížit,” komentoval situaci Fiala.

Brněnská automatizovaná linka dokáže vytřídit velké množství materiálu a bezchybně roztřídit plasty podle tvaru, složení i a barev. Balistická separace rozdělí odpad na 2D části, jako jsou pytlíky, a 3D části, například konzervy nebo kelímky. Nechybí ani magnetický a indukční separátor pro kovové části.

Součástí linky je i drtič polystyrenu, separátory pro sběr konzerv, plechovek a hliníkových obalů. Odpad v pytlích pak takzvaný rozbalíkovač naruší a rozloží tak, aby na linku přijel volně ložený. Po celém procesu lis slisuje plast a papír do balíků.

Podle předsedy představenstva městské firmy Sako Brno Pavla Urubka stávající linka byla technologicky překonaná a za hranou kapacitních možností. „Množství navezeného papíru se neustále zvyšovalo. Každé čtvrtletí svážíme zhruba tolik plastu, co před deseti lety za rok,” uvedl. Úplně bez zaměstnanců však linka fungovat nebude, v celém komplexu by se měla pohybovat asi dvacítka pracovníků.

LUCIE BURIANOVÁ