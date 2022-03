Leták s informací o ukončení ubytování dostali od Jihomoravského kraje provozovatelé penzionu Hana a Martin Vojtěškovi. Jsou proti. Ukrajincům zprávu ještě v pondělí tajili. „Představitelé kraje nás postavili před hotovou věc. Dokonce sdělili, že na začátku týdne pro uprchlíky končí v ubytovacím zařízení stravování. Že bude zajišťováno individuálně, cestou neziskových organizací či potravinových bank. Oni se snad zbláznili, ty lidi nemůžu nechat bez jídla!“ rozčiloval se Vojtěšek.

Jak dodal, nemá srdce dívat se, jak ženy a děti zase převážejí jinam. „Zažijí další stres, když se teď z již známého prostředí odstěhují,“ kroutil hlavou. Vojtěškovi jsou připravení jim přispívat na stravu. Zároveň ví, že dlouhodobě by to byl problém.

Vedení Jihomoravského kraje kvůli naplnění kapacit a nepřistoupení některých ubytovacích zařízení na výši příspěvku mění strategii ubytovávání lidí prchajících z před válkou. Pro stovky Ukrajinců z penzionů našli jiné ubytování u soukromníků či na internátech. Dalším přístřeší zajistí v tělocvičnách a zařízeních nouzového typu. Podle zjištění Deníku možná už v úterý otevře první připravené tělocvičny v Mikulově a Hodoníně. „Snažili jsme se to oddalovat, ale je to nezbytné,“ konstatovala krajská mluvčí Alena Knotková.

V úterý hejtman Jan Grolich informoval o aktuální k situaci. „Ještě minulý týden jsem se bál, že teď budeme stěhovat skoro dva tisíce lidí z penzionů do tělocvičen. Stěhujeme, ale podstatně míň. A do jiných penzionů nebo internátů. Díky všem, kterým se to povedlo," napsal na Twitteru.

Podle hejtmana Grolicha úředníci v jihomoravských hotelech a penzionech ubytovali stejný počet uprchlíků, kteří prošli krajským asistenčním centrem jako v Praze a středních Čechách dohromady. Posledních zhruba sto lůžek zbývalo přímo v centru na výstavišti v Brně, kde také provizorně přespávají. „V noci na pondělí tady přespalo asi šest stovek uprchlíků,“ zmínila Knotková.

Kapacity na limitu

Zdroj: DeníkNucené stěhování kritizovala například poslankyně Jana Krutáková z Břeclavska. „Podmínky v tělocvičnách nejsou důstojné k dlouhodobému pobytu. Matky s malými dětmi potřebují soukromí a klid. Proč posílají z penzionů pryč zabydlené lidi, když tam o ně stojí? Další desítky tisíc uprchlíků nejspíš dorazí, pro ty připravme v případě nouze nové prostory,“ míní Krutáková.

Uprchlíků už je v České republice podle ministra vnitra Víta Rakušana přes dvě stě tisíc, hranice jich může překročit až dvakrát tolik, než někteří z nich budou pokračovat na západ. „Ubytovací kapacity obzvlášť v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji jsou na limitu," potvrdil v pondělí večer. Podle něj bude v budoucích týdnech nutné zátěž více rozložit mezi jednotlivé kraje. I v těch dalších mají vytipované lokality pro případné stanové tábory, až dojdou jiné ubytovací kapacity. Podle šéfa Asociace krajů ČR a jihočeského hejtmana Martina Kuby musí mít připojení na kanalizaci a elektřinu.

Kategorie příspěvků

Tématem jsou i příspěvky. Vláda podle pražského primátora Zdeňka Hřiba Asociaci krajů ČR a hejtmany informovala o tom, že ubytování uprchlíků by mělo být řešeno ve třech kategoriích, a to podle délky pobytu a kvality ubytování. „Pro nouzové přístřeší do třiceti dnů by byl státní příspěvek 180 korun i se stravou, pro nouzové ubytování do tří měsíců 180 korun bez zahrnutí stravy," uvedl Hřib s tím, že ve druhé kategorii považuje výši příspěvku za nízkou. Pro třetí kategorii - ubytování v rodinách - považuje Hřib za nutné, aby byl příspěvek dostatečně motivační.

Kraje v pondělí odevzdaly vládě písemně aktuální požadavky pro vyrovnání se s uprchlickou krizí. Podle hejtmana Kuby je především na vládě, aby pro ubytování v rodinách a u soukromníků našla nějaký motivační model.

Hotelům a penzionům chce vláda navýšit státní příspěvek až nad tři sta korun. Podle Rakušana s tím, že zhruba třetinu by doplácely kraje. Pokud se kabinet s hejtmany dohodne, výsledný návrh chce schválit ve středu. I tak bude podle Asociace hotelů a restaurací ČR příspěvek nedostatečný. Ta brání hoteliéry a provozovatele penzionů, že po ranách pandemie nemohou vyblokovat velké kapacity pro uprchlíky a doplácet rozdíl v nákladech.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček v pořadu CNN Prima News řekl, že nouzové ubytování chystá stát ve třech vlnách. V první pro padesát tisíc uprchlíků, ve třetí až pro sto padesát tisíc. Česko také požádalo Evropskou unii o pětadvacet modulárních táborů pro celkem padesát tisíc uprchlíků.