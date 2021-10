Informaci o tom, že jsou v Kohoutovicích rozházené návnady na psy, zveřejnil minulý týden na sociální síti Roman Hronik, jehož pes Miki uhynul. „Máme tady traviče psů. Dejte si pozor. Dnes jsme našeho pejska pohřbili,“ napsal Hronik.

Dodal, že se domnívá, že jeho pes v trávě za barákem něco olízl a náhle zemřel, že nestihl dojet ani k veterináři.

O svého psího miláčka má strach i Michaela Hrubá, která bydlí na sídlišti v Kohoutovicích. „Je velmi těžké uhlídat, aby při procházce nikde nic neolízl. Vždy po něm poctivě uklízím a nechápu důvod, proč by někdo chtěl psům takto ubližovat,“ posteskla si mladá žena.

S nebezpečnou návnadou v podobě špekáčku s několika hřebíky se setkala před měsícem veterinářka Zita Filipejová, která léčí zvířata na Klinice chorob psů a koček na Veterinární univerzitě v Brně. „Tato návnada ležela na volném prostranství. Psovi jsme udělali rentgen, který ukázal třicet hřebíků v jeho žaludku a ve střevech. Nešlo to operovat, musel to všechno postupně vykálet,“ informovala Filipejová.

Podle jejích slov lidé těžko rozpoznají, že se jedná o otravu, když přímo nevidí, co jejich psi snědli. Příznaky jsou totiž podobné jako u jiných onemocnění. „Zvíře hodně slinní, zvrací, má průjem nebo je malátné. Většinou se to řeší podáním černého uhlí a infuzní terapií,“ dodala veterinářka.

Při podezření na otravu doporučuje chovatelům co nejdříve vyhledat odborníka, aby se toxiny nedostaly do celého organismu. Musí se to stihnout nejpozději do půl hodiny od požití návnady a vyvolat u zvířete zvracení. Dalším častým důvodem otrav u psů je požití jedovatých granulí proti potkanům či slimákům.

Podle kohoutovického starosty Jakuba Hrušky se tam občas takovéto případy stávají a je těžké se travičům bránit. „Nyní pravidelněji kontrolujeme ta místa, kde již k podobnému incidentu došlo. Prosím všechny, kteří podezřelé potraviny naleznou, aby to ihned hlásili městské policii,“ řekl Hruška.

Brněnští strážníci v poslední době nezaznamenali žádné konkrétní poznatky potvrzující trávení psů v Kohoutovicích ani v jiných částech Brna.