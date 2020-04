Členové spolku již dříve navštěvovali školy s únikovou hrou a pořádali přednášky o mediální gramotnosti. „Školy jsou teď zavřené, tak jsme na tenhle týden připravili soutěž pro žáky druhého stupně. Hrou si připomenou nebo osvojí jednoduché kroky, jak kriticky přemýšlet o médiích a jejich obsahu,“ sdělila za autory Tereza Kráčmarová. Doplnila, že některé úkoly se budou týkat také nepravdivých informací o koronaviru.

Do soutěže se přihlašují jednotlivci, musí však sdělit, z jaké jsou školy. O umístění bojuje třeba Tomáš Karkoš z brněnské Základní školy Pavlovská. „Nevěděl jsem dopředu, jak se na soutěž připravit. Ale baví mě,“ poznamenal.

S výhrou to ale nebude jednoduché. Podle Kráčmarové se do soutěže zaregistrovalo už přes tři sta dětí. Kdo se navíc nestihl přihlásit, má ještě šanci, a to do pátku. Úkoly lze plnit i zpětně. „Hra není naší jedinou současnou aktivitou. Na našem webu jsme také založili rubriku Fakta a mýty o koronaviru," doplnila.