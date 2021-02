Pokud to vládní nařízení po končícím nouzovém stavu dovolí, skiareál je podle něj připravený od pondělí otevřít naplno. „Zatím nevíme, co vláda vymyslí. Počítáme ale s variantou, že v pondělí už normálně otevřeme. Ve frontách na vlek jsme schopni dodržet rozestupy a zvažujeme jízdu na kotvě po jednom. Otázkou zůstává, jaký bude o lyžování zájem. Počasí je mrazivé a spousta lidí už také řeší peníze.

Doba je zlá a vystresovaná. Myslí na horší časy a dost z nich si kvůli tomu zimní radovánky odpustí,“ řekl v pátek Deníku František Jílek.

Dodal, že rolba od pátku tahá zájemce za padesát korun za jednu jízdu. Svah je rozdělený plastovými plůtky na část, kde jezdí rolba, a kde lyžaři. „Zatím tu bylo jen několik lidí. Někomu se může zdát padesát korun za jízdu moc. Rolba má ale spotřebu pětadvacet třicet litrů nafty na hodinu. Samozřejmě se budou ozývat hlasy, že se na tom chceme nabalíkovat. To je směšné. Je to každého volba, jestli přijede nebo ne,“ vysvětlil Jílek.

Rolbovláček bude jezdit od desíti ráno do pěti odpoledne. O víkendu pak začne o hodinu dřív. Má kapacitu třiceti lyžařů. „Tuto službu děláme pro naše stálé návštěvníky. Rozhodně to není snaha cokoliv obcházet nebo dělat na truc. Chápeme, že pandemie není vymyšlená, jen nechápeme, proč omezovat sportování na čerstvém vzduchu,“ uzavřel Jílek.

V sousedním Hodoníně se do podobných experimentů s rolbou pouštět nebudou. Vlastimil Jílek za provozovatele uvedl, že za žádných okolností nechtějí riskovat případný úraz na zařízení, které není uzpůsobeno na přepravu osob. Počkají na pondělí, kdy jsou nachystaní otevřít. „Areál máme v pohotovosti celou dobu nouzového stavu. Čekáme, co bude a jak se jednání vlády a hejtmany vyvinou. Pokud v pondělí otevřeme, tak za přísných bezpečnostních opatřeních, která byla v nouzovém stavu. Budeme hlídat rozestupy mezi lyžaři, obsluha bude mít respirátory. Počítáme se sníženou kapacitou areálu. Občerstvení bude jen formou výdejového okénka,“ informoval Jílek.

V Němčičkách na Břeclavsku také zatím vyčkávají. Podle provozní tamního skiareálu Renaty Podešťové musí nejprve sjezdovku připravit. Na obří zmrzlé hromadě totiž mají nerozhrnutý umělý sníh, který vyrobili v lednu. „Že bychom otevřeli hned v pondělí není za mě v tuto chvíli reálné. V první řadě musíme sjezdovku připravit, aby byla bezpečná. Sníh jsme nechali na hromadě, protože jsme nevěděli, co bude. To vlastně nevíme ani teď, takže nemá smysl investovat další peníze do údržby, abychom třeba ani nakonec neotevřeli. Také nevíme, jestli můžeme otevřít i půjčovnu lyží, která je pro provoz sjezdovky důležitá. Uvidíme po jednání vlády a také po setkání s hejtmany,“ poznamenala Podešťová.

V Němčičkách podle ní spoléhali na školní výcviky a lyžařské školy pro děti. „To už je pryč. Zájem veřejnosti určitě bude, ale možná spíš v odpoledních hodinách. Přece jen jsme na jihu a nemáme podmínky jako na výše položených místech. Případné otevření tak podle mého bude spíš směřovat k příštímu víkendu, kdy na Břeclavsku začínají jarní prázdniny,“ dodala.