"Přece jen vytvořit model Marsu je složitější, než se může zdát. Práce na něm trvala několik měsíců. Samotná tvorba textury trvala v grafických programech tři týdny. Předcházelo jí shánění podkladů z NASA a jejich úprava tak, aby byly výstupy použitelné při tisku,” objasňuje Michal Okleštěk.

“I když jsme dělali nafukovací objekt již potřetí, tak nemůžeme říct, že by byla práce o tolik jednodušší, právě naopak. Povrch Marsu je tvořený krátery, planinami, koryty po lávových řekách a vše správně graficky zpracovat byla mravenčí práce,” dodává Jan Machát.

„Jedná se dosud o nejlepší mapu Marsu, kterou jsme měli kdy k dispozici,” komentuje model Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

Základem bylo 73 tisíc záběrů s rozlišením až osm metrů, které pořídily orbitální části sond Viking 1 a Viking 2 v letech 1975 až 1982. K jejich sešití posloužilo téměř 40 tisíc měření výškových profilů sondou Mars Global Surveyor. Jen tak šlo na sebe navázat všechny snímky bez patrných překryvů, artefaktů, s minimálním zkreslením a také bez ohledu na úhel nasvícení Sluncem. I tak ale bylo nezbytné kontrolovat pixel po pixelu. Podklady byly černobílé (snímány však byly s pomocí červeného, neutrálního a modrého filtru), obarveny byly až dodatečně. Výsledné rozlišení je 232 metrů na jeden obrazový bod, textura má velkost přes 40 GB.

Modely budou k vidění v parku na Kraví hoře. V červenci jen Mars, v srpnu Mars, Země a Měsíc. Od 12. do 18. července, resp. 5. do 12. srpna vždy od 14.00 do 24.00 hodin.