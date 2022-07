Pro vodáky je řeka Morava sjízdná od Postřelmova na Šumpersku. Internetový průvodce raft.cz označuje úsek do Olomouce aktuálně žlutou barvou, což znamená, že je na hranici sjízdnosti. O něco lepší je pak sjízdnost na jihu Moravy. „Jezdím především část mezi Bzencem a Rohatcem, tam jsem se s mělčinami nesetkal. Řeka na Hodonínsku určitě sjízdná je,“ řekl předseda hodonínského vodáckého klubu Vojtěch Chrenka. Dodal ale, že situace s množstvím vody je v oblasti špatná už několik let.

Příznivější stav panuje v korytu řeky Dyje. „Důvodem je soustava vodních nádrží, které nadlepšují průtoky v řekách pod nimi. Průtoky se pohybují mezi dvaceti a šedesáti procenty,“ vysvětlil Chmelař.

Vodáci na Dyji pociťují úbytek vody jen minimálně. „Není to tak, že by nikde nevystoupili z lodě. Mělčiny ale nebývají delší než třicet metrů,“ uvedl znojemský vodák David Gros. Sjízdnost je podle jeho slov dobrá, nedostatek doplňuje vranovská přehrada.

Vodáků ale přesto ubylo, především oproti předchozím dvěma sezonám. Gros to přisuzuje dopadům covidu a s ním spojených omezení. „Lidé loni a předloni nemohli tolik cestovat, a tak volili dovolenou v Česku. Letos naopak více vyjíždějí do zahraničí,“ vyjádřil se.

Podle hydrologů je špatný stav řek způsobený vysokými teplotami. Souhlasí s tím i zástupci Povodí Moravy „To, co spadne v podobě srážek, se velmi rychle odpaří. Co se neodpaří, spotřebují rostliny. Do řek se dostává velmi malé množství vody. Navíc ji zachytává nenasycená půda,“ sdělil generální ředitel podniku Václav Gargulák. Hydrologové v nejbližších dnech zlepšení neočekávají. Naopak budou podle všeho panovat vysoké teploty bez srážek, které by situaci zvrátily.