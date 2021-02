Argumentují tím, že následky protikoronavirových opatření se výrazně podepsaly právě na podnikatelích v turistickém ruchu či organizátorech kulturních akcí. „Výše poplatku nejen z ubytování, ale i ze vstupného, je nehorázností. Aby musel organizátor odvádět městu patnáct procent z prodaných lístků, mi připadá zvrácené. Povede to pouze k tomu, že ve Valticích umělci přestanou vystupovat. Ostatně již nyní víme o některých, kteří namísto ve Valticích zahrají raději v Lednici, kde se takové poplatky neplatí,“ uvedl jeden z iniciátorů petice Zdeněk Dřímal.

Bouřlivé diskuze ve městě vyvolalo na přelomu roku především prosincové navýšení turistických poplatků na nejvyšší možnou mez. Zastupitelé schválili, že za den pobytu ve Valticích nově turista zaplatí namísto jednadvaceti rovných padesát korun.

Neplatná vyhláška

Vyhláškou se příští týden má zabývat na svém zasedání zastupitelstvo města. „Avšak ne v návaznosti na petici. V mezidobí od přijetí vyhlášky do konce roku totiž vešel v platnost zákon, který tuto vyhlášku zneplatnil. Zjednodušeně řečeno, vyhlášku neuznalo ministerstvo vnitra. My ji nyní musíme přeschválit. Ovšem pokud se bavíme o snížení turistické taxy, tak tomu moc šancí nedávám, koalice bude oslabena,“ sdělil valtický starosta Pavel Trojan, který byl jedním z hlasitých odpůrců navýšení.

Zareagoval zároveň na tu část petice, která cílí na zrušení patnáctiprocentního poplatku ze vstupného. „Toto je věc, kterou jsem prosazoval a schválilo ji všech patnáct zastupitelů. V tomto směru nic měnit nechceme. Město má z turistického ruchu pouze náklady. Výnosem byl právě jen poplatek z ubytování. Náklady na fungování městské policie, odvoz odpadu, technické služby či například budování parkovišť jej však násobně převyšují,“ zdůvodnil Trojan.

David Šťastný, další z iniciátorů petice, však oponoval. „Vždyť přece každý člověk, který je zde třeba týden ubytovaný, si zajde nejen na jídlo, ale i k holiči, na zmrzlinu, nakoupí zde potraviny. Tím přeci vrací obci zpět další příjmy, který však nikdo nebere v potaz," zdůraznil.

Dva tábory

Názory na zmíněné poplatky se ve Valticích různí. „Nerozumím, proč někomu jejich zvýšení tolik vadí. Obyvatel se nijak nedotýká, naopak z toho budou potenciálně benefitovat,“ napsal třeba k příspěvku ve veřejné skupině Valtická drbna na sociální síti Facebook Jarek Hříba.

Podobně reagoval v této skupině i Josef Vlk. „Souhlasím, že v současném stavu takovéto zvýšení poplatku může působit jako házení klacků pod nohy majitelům ubytování. Momentálně však nemůže ubytovávat nikdo, ani okolní vesnice a města. Já mám tady z té petice však takový dojem, jako by zvýšení poplatku měli hradit majitelé ubytování ze svého, což přece není pravda,“ okomentoval.

Že je město rozdělené na dva tábory vnímají i iniciátoři petice. „Jsou zde ti, co nenávidí turisty a nechtějí je tady. Tihle lidé by si nejraději pouze užívali výhod města bez turistů. Na druhé straně jsou zase ubytovatelé, mezi které patřím i já. Domnívám se, že správná cesta je někde uprostřed a my bychom se o tom měli nahlas pobavit. Souhlasím s tím, že neukázněné turisty je třeba zregulovat. Ovšem to, jak se opozice na prosincovém zastupitelstvu zachovala, nevnímám jako vyjednávání, ale jako válku,“ nechal se slyšet Dřímal, který ve Valticích provozuje penzion Addo se dvaatřiceti lůžky.

Třetinu jeho hostů tvoří stálí klienti. „Již loni jsme si s nimi odsouhlasili termíny pobytů i ceny. A teď jim mám říct, že je vše jinak? Některým rodinám díky tomuto poplatku naroste celková cena za týdenní dovolenou třeba o osm stovek. Možná se to nevypadá jako hodně peněz, ale je třeba si uvědomit, že mnohé rodiny si na dovolenou spoří celý rok. Pro ně to skutečně může být důvod do Valtic vůbec nejezdit. Toto je problém, který se týká nás ve městě. Nemohou ho přece přenášet na turistu,“ domnívá se Dřímal.

Pokud poplatek zůstane na padesátikoruně za noc, je přesvědčený, že bude přibývat těch ubytovatelů, kteří přestanou přiznávat skutečné počty zákazníků. „Čím více se bude odvádět, tím více budou šidit. Optimalizace je nutná. Například my jsme se ženou přivítali, když stát snížil daň z přidané hodnoty na deset procent. Říkali jsme si, že se nikomu přeci už nějaké šizení ani nemlže vyplatit,“ srovnal podnikatel.

Opoziční zastupitel a člen finančního výboru města Aleš Hofman si nemyslí, že právě navýšení poplatků povede ke snížení ubytovacích kapacit ve městě. „Naopak, zrovna dnes jsem se na radnici dozvěděl, že s novým rokem další ubytování otevřelo. Vím, že situace nyní není jednoduchá. Přesto si myslím, že podnikatelé ve městě strádat nebudou. Kvůli koronaviru přemýšlí o dovolené v tuzemsku čím dál více lidí, ostatně i loni v létě byla ve Valticích návštěvnost vysoká. V tomto směru bych tedy obavu neměl,“ zmínil před časem Hofman.