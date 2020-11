Domácí marmeláda a vajíčka, máslo, kvalitní holandské kakao, pravá vanilka, mandle a vlašské či lískové ořechy. Do Vánoc zbývá již jen měsíc a Lucie Hlavatá z břeclavské místní části Charvátská Nová Ves má suroviny k pečení vánočního cukroví již nakoupené. Mladá maminka na rodičovské dovolené si krátí čas pečením nejen pro sebe, ale i pro své přátele a známé. A zájem o cukroví je obrovský. „Peču tak už asi šestým rokem. Rok od roku více. Objednávky už nepřijímám, nestihla bych cukroví napéct,“ prozradila žena.

Její obavy, zda letošní Vánoce neovlivní dopady koronaviru, se rozplynuly. „Čekala jsem, že lidé budou zdrženlivější, že se spíše budou snažit napéct si cukroví doma, a ušetřit tak peníze. Kilogram mixu vánočního cukroví přece jen vyjde na asi čtyři sta padesát korun,“ překvapilo Hlavatou.

Opačnou zkušenost má Břeclavanka Hana Cupalová, majitelka cukrárny Cupicake Café. Za kilogram cukroví u ní zákazníci zaplatí pět set padesát korun. „Zájem mi připadá srovnatelný s loňským rokem, možná o trošku menší. Po koronaviru se lidé podle mě trošku bojí toho, co bude, proto mají i hlouběji do kapsy a výdaje zvažují. Letos jsem si dala limit, že nad sto kilogramů cukroví péci nebudu. Objednávky ale zatím ještě přijímám,“ zmínila.

Vánoční cukroví na jihu Moravy

- Největší zájem mají lidé o mix vánočního cukroví. Většina z nich si objednává jeden kilogram. Jsou však i tací, kteří si na Vánoce objednají čtyři i pět kilogramů dobrot.

- Cena za kupované cukroví se na jihu Moravy pohybuje v rozmezí od 350 do 600 korun za kilogram.

- Výdej cukroví, kterému kterému tradičně v oblibě dominují vanilkové rohlíčky, slepovaná linecká kolečka či cukroví plněné krémem, bývá zpravidla kolem 20. prosince.

- Zcela běžně nyní cukráři využívají pravou vanilku, máslo či kvalitní kakao.

- Vedle klasického cukroví je na vzestupu také jeho zdravější forma. Čím dál častěji se k pečení využívá ghí, tedy přepuštěné máslo, paleo či low-carb. Běžně výrobci zařazují do nabídky bezlepkové cukroví či cukroví pro diabetiky.

- Například paleo cukroví je slazené medem či sirupem z čerstvých datlí.

- Low-carb cukroví zase obsahuje méně cukrů, ale více tuků. Peče se z mandlí, kešu, kokosu, vlašských či pekanových ořechů. Využívá se i kaštanů, banánové mouky, bio kokosové mouky, ghí či kokosového oleje. Slazené je toto cukroví například čekankou.

Zákazníci si v kraji za kilogramovou kazetu vánočních dobrot běžně zaplatí v rozmezí od tří set padesáti do šesti set korun. „Z osmdesáti procent si lidé berou dva kilogramy cukroví. Jsou ale i takové rodiny, které si vezmou pět i šest kilo,“ přiblížila Hlavatá, která začíná péct koncem listopadu a cukroví vydává kolem dvacátého prosince.

Nikoli cena, ale kvalita. Právě ta je rozhodujícím faktorem, kvůli kterému si výhradně doma vánoční cukroví peče například Kateřina Vontorová z Blanenska. Pomáhají jí v tom i děti. „Rezignuji na krásné tvary a provedení, důležité je, aby si i kluci zkusili cukroví dělat a poznali, že to není nic složitého. Letos je zapojím i do výroby těsta. Peču maximálně deset druhů. A to jak klasické vanilkové rohlíčky, linecké, pracičky, tak zkoušíme nové druhy,“ řekla žena.

Například loni se jí podařilo "vymyslet" cukroví se zeleným sencha čajem, které nebude chybět na vánočním stole ani tentokrát. „Jedním z faktorů, proč si cukroví peču a nekupuji ho, je ten, že můžu ovlivnit složení a kvalitu surovin. Často snižuji množství cukru v receptech nebo použiji například celozrnou mouku. Čas od času ale skládám i víc receptů dohromady, a vytvářím si tak vlastní. Používám výhradně vanilku a ne vanilínový cukr, pouze máslo a ne jakékoliv jeho náhražky, protože jen to dá cukroví správnou chuť a vůni. Navíc pečení cukroví rodinu spojuje, může to být společná činnost, kdy se všichni sejdou a spolu tvoří,“ je přesvědčená Vontorová.

Mezi důvody, kvůli kterým si lidé nejčastěji cukroví objednávají, patří přitom především pracovní vytížení. „Jsou ale i tací, kteří k pečení nemají vztah. Často se ozývají i starší lidé, pro které je cukroví symbolem Vánoc, jenže vzhledem k věku a energii už si ho nezvládnou sami upéct,“ poukázala Hlavatá.

V oblíbenosti vedou vanilkové rohlíčky, linecké slepované marmeládou, ale i cukroví plněné krémy. Čím dál více lidí poptává také zdravější alternativy. Právě takové nabízí ve svém bezobalovém obchodě Sypej v Břeclavi Martina Hanáčková. „U nás jsou v nabídce tři druhy cukroví. Všechny jsou bez lepku, mléka i cukru. Zaměřujeme se také na paleo, low-carb a veganské cukroví. Kromě bezlepkového máme i cukroví pro diabetiky a SDC stravování, tedy takové, které obsahuje jen ty sacharidy, s nimiž si naše tělo poradí samo. Jsme ale schopní zprostředkovat cukroví i lidem s dalšími alergiemi, například tou na histamin,“ vyjmenovala Hanáčková.

„Zdravé“ cukroví sestává především z ořechů a mouky z nich. Slazeno je buď medem, datlemi nebo čekankovým sirupem. „Namísto másla se používá kokosový olej nebo domácí ghí, tedy přepuštěné máslo,“ popsala majitelka Sypej.

Zájem je o tento typ cukroví je podle ní srovnatelný s loňským rokem. „Jsme příjemně překvapení, kolik objednávek se nám sešlo. Největší zájem je o low-carb cukroví, které je založené na omezení příjmu sacharidů s navýšením tuků. Ozvalo se nám také hodně bezlepkářů a lidí se specifickými alergiemi, pro které se vždy snažíme něco vymyslet,“ usmívala se Hanáčková.

S čím její zákazníci musejí počítat, je vyšší cena. „Stačí si srovnat cenu za kilogram hladké mouky a kilo mandlí. Hned je jasné, že se dostáváme na jiné částky. U nás je cukroví k mání v rozmezí od devíti do jedenácti stovek za kilogram podle toho, co si zákazník vybere. Nejčastěji je zájem o kilovku,“ vyčíslila.

Objednávky už nepřijímá ani ona. „Do konce listopadu ještě nabízím zákazníkům možnost doobjednávek, je ale potřeba, aby počítali s tím, že balíček již nemusí být kompletní. Cukroví je náročné na výrobu, a tak je již nyní potřeba začít s přípravami,“ zdůvodnila.