U výběhu polárních lišek je v deset hodin dopoledne plno. Návštěvníky s kýblem plným masa vítá vedoucí komentovaného krmení Michal Vaňáč. Za chvilku už rozdává potravu pro lišky dětem i dospělým. Všichni chlupáčům hází kuřecí pochoutky přes plot. „Lidi to baví. Nejvíce se jich tradičně sejde u krmení pand červených, které jsou i nejčastěji adoptovaná zvířata v naší zoo,“ informuje vedoucí.

Program si s rodinou užívá Brňan Oldřich Chuda. „Přišli jsme speciálně na to krmení, protože v zimě bývají zvířata zalezlá, tak ať alespoň něco vidíme. Hned ráno jsme byli u lišek polárních, teď stojíme u pand červených a za chvíli se přesouváme k velbloudům. Je to pro nás pěkné zpestření,“ sděluje Brňan na místě redaktorce Rovnosti.

Pandy červené z dřevěné lávky pozoruje i Gabriela Adámková z Brna. „Chodíme sem každoročně na Vánoce, zkrátíme si čekání na Ježíška a taky udělám pár snímků,“ říká mladá žena, která v rukách drží obrovský fotoaparát.

Návštěva s fretkami

Na zasněžených uličkách potkávám Petra a Veroniku Stejskalovi. Štědrý den dopoledne již tradičně tráví v zoo. Letos i s jejich mazlíčky a to dvěma fretkami. „Misha s Merin si už ráno rozbalily dárky. Dostaly postroje, abychom je mohli vzít ven. Do zoo chodíme snad už pětadvacet let, protože taťka rád fotí,“ svěřuje se milovnice fretek.

V blízkosti zoo právě projíždí houkající sanitka. Areálem se okamžitě rozléhá vytí vlků. V tom potkávám mluvčí Zoo Brno Moniku Brindzákovou. Raduje se, že zahrada není zavřená jako loni. „Aktuálně tu máme 700 návštěvníků. Na komentovaná krmení jsme záměrně vybrali zvířata, která mají kolem expozice dostatek místa, aby se tam lidé netísnili,“ informuje mluvčí.

Všechna zvířata dostávají během komentovaného krmení své oblíbené pochoutky. Lišky polární touží po kuřátkách a myším. Velbloudi zase po mrkvi.

Pandy červené milují bambusovou kaši, kterou jim servíruje jejich ošetřovatel Antonín Drda. „Dostávají i jablka, mrkev a úplně nejraději mají hrušku. Je to pro ně takový pamlsek jednou za čas, stejně jako bambusové granule,“ sděluje ošetřovatel.

Po krmení právě vysvítá slunce. V zahradě se třpytí sněhové vločky. V tom se loučím s pracovníky brněnské zoo a přejeme si Šťastné a veselé Vánoce.