Mírně pro letošní rok musely ceny stromků zvednout Lesy města Brna. „Jde jen o nepatrné zvýšení, ovlivnilo jej špatné počasí i třeba kůrovcová kalamita, kvůli které již není možný tak velký prořez mladých stromků,“ poznamenala za instituci Andrea Musilová.

Podle zástupce ředitele Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy univerzity Pavla Čackého je navíc stromků letos méně. „Celkem jich máme k prodeji 1 600, což je o čtvrtinu méně než loni. Je to kvůli menšímu množství ploch, kde je možné stromy prořezávkou získat,“ zmínil.

Mnozí prodejci se shodují, že u nakupujících bodují jedle. „Lidi je mají nejraději, protože neopadávají,“ řekl třeba Antonín Honz ze Znojemska. Ceny jedlí podle něj začínají na 299 korunách.

Za kolik si pořídit smrk

Ceny u vybraných prodejců v Jihomoravském kraji:

• Brno, Komenského náměstí: 599 Kč

• Brno a Brněnsko, prodejní místa Lesů města Brna: 500 Kč

• Blansko, ulice Poříčí (před Úřadem práce): od 400 Kč

• Olomučany, č. p. 62: 200 Kč

• Břeclav, u stadionu Slovanu: 499 Kč

• Břeclav, u Billy: 360 Kč

• Hodonín, Cukrovar: 500 Kč

• Hodonín, Kaufland Konečná: 500 Kč

• Vyškov Joklova ulice: 500 korun

• Vyškov, Kaufland: 260 Kč

• Suchohrdly: 160 Kč

• Znojmo, Albert: 199 Kč

Oblíbenost jedlí potvrdil také prodejce Pavel Ondráček, který stromky nabízí třeba u brněnského centra Avion. „O ně je vždy zájem největší,“ zmínil.



Kromě prodejců v centrech měst či lesních školek lidé míří za stromky tradičně také do velkých řetězců, Ikea i Mountfield například nabízí jedle za 499 korun, v Bauhausu začínají ceny na 279 korunách. Podle Čackého je však ekologičtější, pokud si lidé koupí stromek vypěstovaný v okolí, převoz ze zahraničních plantáží totiž zatěžuje životní prostředí.



Stále více lidí si pořizuje vánoční stromek v květináči. V Brně jej prodávají nejen Lesy města Brna, ale například i Nadace Veronica. Stromek od ní stojí 120 korun. „Zájem lidí je rok od roku větší. Loni jsme měli tisíc stromků, letos jich máme 1 500 a polovina už je prodaná,“ uvedla ředitelka nadace Helena Továrková.



Lidé z Brna a okolí, kteří nemají auto, nebo se jim nechce velký stromek tahat, si český stromek mohou také objednat online a nechat dovézt až domů. Službu několik let nabízí prodejce Jiří Kyjovský. „Stromek dovezeme ještě i třiadvacátého prosince. Zájem o službu je spíš vzrůstající,“ řekl. Smrk u něj stojí 400 korun, jedle 550.



O živý stromek, ať už řezaný nebo v květináči, se lidé nesmí zapomenout starat, aby vydržel do Vánoc. Řezaný stromek je vhodné dát například na balkon nebo zahradu. „I stromek v květináči by měl být v chladu a lidé nesmí zapomenout na zalévání. Do interiéru by ho pak měli dát až skutečně na svátky,“ zmínila Továrková.



Živý vánoční stromek bude mít doma na Vánoce i Brňanka Jana Viktorová. „Ještě jsem se nerozhodla, jaký si letos pořídím, zda řezaný nebo v květináči, ale určitě nějaký menší a hlavně živý, bez toho by to nebyly Vánoce,“ řekla žena.