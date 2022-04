Vyzdvihuje hlubší vztah, který si s dětmi vybudoval. Zároveň ale brzo čelil tomu, že se o ně musel postarat sám bez partnerky. Vyžadovalo to skloubení pracovního života například i s odvozem dětí do škol. „Hledání zaměstnavatele, který vás zaměstná od devíti do tří není nic jednoduchého. Tak jsem využil své šikovnosti. V tu chvíli jsem ještě netušil, že u toho vydržím tak dlouho,“ uznává dočasný manžel.

Rozsah pomoci a práce, kterou poskytuje, je dle jeho slov téměř nekonečný. „V sezoně lidé volají hlavně kvůli sečení právy, momentálně je ale nejžádanější činností skládání a montáž nábytku. Návody jsou obvykle stručné, dostanete velkou skříň v papírovém balení a pak potřebujete určitou zručnost, abyste to zvládli. Zajišťuji také výměnu světel, zásuvek, vodovodních baterií a podobně. Nedávno jsem zahrnul třeba mokré čištění čalouněného nábytku nebo interiérů aut,“ vyjmenovává Milan Petr.

Nějaké zvláštní vzdělání nepotřebuje. Přesto už dlouho zvažuje technické obory například na středních průmyslových školách. „Některé náročnější práce vyžadují splnění příslušných částí vyhlášky. Bez toho nesmím provádět montáže, které jsou jinak v mých možnostech. S ohledem na péči o děti a práci však nezbývá na nějaké dovzdělání čas,“ připouští.

Nejvytíženější je v létě

Na začátku jeho živnosti ho překvapili zákazníci, kteří se hlásili. „Nejčastěji to jsou důchodci, vdovy, vdovci nebo osamělé matky. Menší část tvoří také zaneprázdněné ženy, ženy mající partnery v práci, zkrátka kdokoliv z běžné populace. S poptávkou je to různé, některé měsíce nevím, co dělat dřív,“ popisuje obyvatel Komořan.

Za pět sezón pochopil, že zájemci v době Vánoc až do konce února mizí. „Zakázek bývá skutečně minimum. V zimním období je práce obecně méně, navíc lidé hodně čerpají peníze na dárky. Naopak od března do prosince se to rychle mění, nejvytíženější jsem v letních měsících. Neříkám, že zákazníci volají každý den, ale stálí se ozývají pravidelněji, zatímco ti noví zavolají několikrát za měsíc,“ vypráví Petr.

Ve svém adresáři má už stovky telefonních čísel. Jeho diář se letos postupně naplňuje. Dělá mu to radost po složitém období spojeném s covidem. „Lidé se v době protiepidemických opatření částečně stáhli. Hlavně první rok měli strach z nákazy a dále pak trávili více času doma i prací svépomocí. To je ale jen můj odhad,“ uznává Petr.

Epidemie již nyní na jeho práci nemá žádný vliv. „Mám velkou radost z toho, že lidem pomáhám a oni mi to také svou vděčností oplácejí. Beru to jako součást odměny,“ dodává Milan Petr.

DOČASNÝ MANŽEL

Milan PETR, Komořany 184, 683 01 KOMOŘANY.

Telefon: 776 747 468.

Email: docasnymanzel@seznam.cz.

1. hodina práce 250 Kč, každá další započatá půlhodina 125 Kč + příplatky.