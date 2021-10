Informaci Deníku Rovnost sdělil v sobotu v pět hodin odpoledne starosta Jan Ivičič. „Referendum je platné, ale většina hlasujících občanů se vyslovila negativně. Stavět se tedy nebude. Pro zastupitelstvo je rozhodnutí referenda závazné,“ uvedl.

Výsledek referenda starostu podle jeho slov nepřekvapil. „Tušil jsem, že to nedopadne. Ovšem výsledek byl relativně těsný. Pro bylo 371 obyvatel, proti 429,“ vyčíslil Ivičič.

Pro výstavbu větrníků se v pátek odpoledne vyslovili kupříkladu manželé Palíkovi. „Budeme pro. Řada lidí sice argumentuje, že jsou elektrárny velkým zásahem do krajiny, ale my se zase až tak nebojíme. Situované mají být šikovně,“ shodovali se.

Podobně hovořil i Tibor Duda. „Spíše než referendum nám přijdou důležitější volby do Poslanecké sněmovny, ale pochopitelně svůj názor na elektrárny do obálky také vhodíme. Ani my nejsme proti,“ prozradil v pátek.

Několik kilometrů od zástavby

Větrné elektrárny měly stát v okolí nejvyššího bodu drnholeckého katastru na hranici katastru s Vlasaticemi. Vzdušnou čarou několik kilometrů od zástavby. Zbudovat je tam měla zájem karlovarská společnost Meridian Nová Energie.

Jméno městyse se ve spojitosti s větrnou energií neskloňuje poprvé. O možném zbudování vrtulí se hovořilo již v roce 2007. Tehdy šlo však o jiného investora. Jak Deník Rovnost informoval, v okolí Drnholce mělo vyrůst na sedmnáct větrných elektráren. Projekt větrného parku ve směru na Litobratřice však nakonec ztroskotal.

Volební účast byla v Drnholci 59,23 procenta. Platné byly všechny hlasy. Se 32,07 procenty zvítězilo hnutí ANO, které doplnila druhá koalice Spolu s 20,48 procenty a třetí Přísaha Roberta Šlachty se 20,26 procenty.