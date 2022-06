Celý venkovní areál aqualandu, který je rozlohou velký jako třináct fotbalových hřišť, otevře v pátek 1. července. „Malé i velké návštěvníky potěší Nafouknutý svět. Novinka od americké společnosti Galaxy Inflataparks za pět milionů korun nabídne deset atrakcí na souši. Zájemci se mimo jiné utkají s Mega Koulí, kde je cílem překonat tři velké míče z jedné strany na druhou nebo vyšplhat po horolezecké stěně až do výšky pěti metrů. Kapacita světa je v jeden moment 115 lidí,“ sdělil Tomáš Svoboda, marketingový manažer Aqualandu Moravia.

Návštěvník musí mít komfort, říká ředitel Aqualandu. Vstupné přesáhlo tisícovku

Pro návštěvníky jihomoravského vodního areálu je letos připraveno celkem osmatřicet atrakcí čítajících přes dva kilometry. „Některé jsou nově vybavené photopointem. Díky tomu si zájemci mohou odnést tištěné fotky s různými animacemi z tobogánů, které jim dorazí i na email. Tato moderní technologie jim umožní i natočení krátkých videí. První photopoint nainstalujeme na dominantní atrakci, vodní horskou dráhu High Five. Postupně je přidáme na další. Navíc plánujeme čtyřikrát týdně pěnové párty pro děti. Na výrobu pěny máme totiž nové moderní dělo,“ uvedl manažer.

Celé léto se v pasohlávském aqualandu ponese ve znamení hudby. „Součástí bohatého programu je několik koncertů známých interpretů jako Jakuba Děkana, Stanislava Hložka, Kapitána Dema či účastníků první řady soutěže Česko hledá Superstar. Odehraje se u nás i soutěž začínajících amatérských kapel či interpretů. Naši animátoři si navíc pro návštěvníky připravili speciální taneční vystoupení,“ doplnil Svoboda.

Rozvoj areálu vyjde na miliardu

Podle ředitele Aqualandu Moravia Petra Pavlackého vyjde budoucí rozvoj areálu na téměř miliardu korun. „Letos v zimě opravíme dětský bazén Calimero, kde vznikne několik skluzavek a chrličů. V příštích letech nás čeká dostavba parkovacího domu s dvěma patry, jedno kryté plus střecha. Pro tento projekt aktuálně hledáme zhotovitele. Další plánovanou novinkou je nový rodinný hotel s kapacitou 250 hostů. Bude stát mezi vnitřními a venkovními tobogány. Jeho hlavní myšlenkou je dostat se suchou nohou z postele rovnou na tobogán,“ vysvětlil ředitel.

Rozšíření se dočká i wellness centrum, kdy se spojí současná dvě patra dohromady. Na Klidnou řeku v nové části letního areálu naváže její divoká část. „V současné době plánujeme investice sdružit do jedné investiční akce spolu s hotelem. A tak by se mohlo začít stavět na podzim příštího roku. Hotovo, alespoň, co se zážitkové části týče, by mohlo být na letní sezonu 2024,“ řekl Pavlacký.

FOTO: Dřevěné trámy zničených střech jako větrný vír. Tornádo připomíná památník

Zástupci Aqualandu Moravia aktuálně neplánují žádné výraznější zdražení vstupného. „I přesto že máme čtyřikrát vyšší náklady na energie, tak hledáme cesty, jak na nich ušetřit. Zvažujeme například fotovoltaiku. Celodenní vstupné nyní stojí 1099 korun. Pokud mají návštěvníci zájem o slevy, tak na našem e-shopu je předprodej výhodnějších vstupenek či slevových permanentek Skluzavka. Vždy existuje možnost, jak neplatit tu nejvyšší cenu, která je u nás na kase,“ podotkl ředitel.

Aktuální návštěvnost aquaparku je stále nižší než před koronavirovou pandemií. „Od rozvoje areálu si slibujeme, že přijde více návštěvníků a užijí si vyšší komfort služeb. V době před pandemií, tedy v roce 2019, jsme byli v největším rozkvětu. Chodilo k nám přes osm set tisíc lidí ročně. Během koronaviru to kleslo na polovinu a letos se to pomalu vrací zpět na původní čísla. Doufáme, že dosáhneme počtu kolem šest set tisíc lidí za rok a příští rok to bude stejné nebo lepší než před pandemií,“ doufá Pavlacký.