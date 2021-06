V sobotu odpoledne se tady koná dětský den, přichází stovky lidí. Program, který dostal název Branný den, absolvuje také jedenáctiletá Denisa Kadrmasová z Blanska. „Prošla jsem si jej celý. Nejvíce mě bavila střelba ze vzduchovky," usmívá se. Za splnění úkolů dostávají děti od pořadatelů dárkový balíček.

S rodiči areál bývalé raketové základny navštěvuje dívka často. „Pro děti je to tady pecka. Někdy sem jede třeba jen s manželeme, někdy si uděláme výlet všichni," podotýká její matka Soňa Kadrmasová.

Jedenáctiletá Denisa si sobotní odpoledne užívá. „Velmi jsem si užila virtuální realitu," chlubí se a ukazuje směrem k jednomu z bunkrů, kde si mohou návštěvníci atrakci vyzkoušet.

Velké nadšení vzbuzuje i malých i dospělých jízda terénem v několikatunovém bojovém vozidle pěchoty. „To byla paráda," je slyšet z úst dětí radost po skončení jízdy.

Jízda na čtyřkolkách

Dospělí se jim snaží tento zážitek zdokumentovat pro pozdější připomínku a natáčejí jízdu na mobil. „Kvůli vám jsem vlezla až do kopřiv," vykřikne žena s mobilním telefonem v ruce.

Příchozí si zkouší jízdu na čtyřkolkách na speciální dráze. „Jsou tady i další aktivity, například koně, offroady, vystoupení rytířské skupiny Cerveza nebo ukázka z výcviku záchranářských psů," vyjmenovává za majitele Jan Tkadlec.

Za kynologickou záchrannou jednotku jsme přítomní psovodi. „Naši psi se učí vyhledávat lidi v terénu. Musí zvládat chůzi u nohy, odložení do sedu a lehu, přivolání a štěkání na povel," přibližuje Markéta Charousová.

Téměř sedmihektarový areál, který po odchodu vojáků pouze chátral, se postupně mění a upravuje. „Chceme, aby sem vedl z nedalekého Mariánského údolí turistický vláček," nastiňuje plány Tkadlec. Z místa chce majitel udělat alternativu k oblíbené Brněnské přehradě.

Cílem je do budoucna také otevřít bunkry a dělat v nich prohlídky. „Část areálu by měla být věnovaná vojenské technice a historii, druhá část pro rodiny, aby to nebylo jen o té vojenské historii," zmiňuje Tkadlec.