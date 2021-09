Budova byla prvotně navržena Ernstem Wiesner jako banka. „Nacházíme se ve vstupní hale původní banky. Krása toho prostoru včetně mramoru, dveří a výplní byla téměř zcela zachována z doby 30. let minulého století. V roce 1925 byl dům dostavěn,“ řekl autor projektu rekonstrukce Miloš Klement.

Několikafázová rekonstrukce se týkala kromě vstupní haly i všech vyšších pater. Opravy se dočkalo i točité schodiště, desítky let zakryté kamenné podlahy či střešní terasa. Zrenovovaný monumentální světlík procházející přes pět pater byl k vidění při dnešním slavnostním otevření stejně tak jako nová světla.

Sídlo Českého rozhlasu Brno má nový kabát. Původní lesk funkcionalistické budově vrátila čtyřletá rekonstrukce. Je téměř sto let stará, takže opravu už nutně potřebovala. Rekonstrukce se dočkala i její střešní terasa. Dnes byla budova slavnostně otevřena.

