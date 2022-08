Zatímco většina ostatních dětí si užívala volno, ty z Klebetníčka o prázdninách pilně nacvičovaly na dožínkový program. Soubor byl už účastníkem dožínkových vystoupení například i v Brně a Kroměříži. Vedou v něm děti k tomu, aby poznaly, pochopily a také porozuměly lidové kultuře a hanácké lidové tradici. „Zanechaly nám ji předešlé generace. My jejich odkaz poznáváme, udržujeme a rozvíjíme,“ vysvětluje Štěrbová.

Děti se podle ní na dožínky velmi těšily. „Pro většinu z nich byla taková slavnost nová a neznámá. Někteří slyšely slovo dožínky nebo dožínkový věnec úplně poprvé,“ dodává vedoucí s tím, že Klebetníček vystupuje na pódiu hned několikrát.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Účastníci se však potýkají s vrtkavostí nedělního počasí, příjemné dopoledne totiž střídá vydatný déšť doprovázený hřměním, které mnoho lidí vyhání z náměstí nebo je alespoň nutí stáhnout se do připravených přístřešků. Nakonec musí část programu včetně hlavního průvodu oželet, přesto po několika hodinách pokračují ve zbytku vystoupení dle plánu. Také jihomoravský hejtman Jan Grolich přichází oblečený v kroji.

Dílničky i králičí hop

V zámecké zahradě mezitím program doplňují četné dílničky pro děti. Ve včelařském koutku si například zkouší vyrobit rámeček na plásty a zblízka se seznamují s tím, jak včely v úlu žijí. Na výstavě si prohlížejí králíky, kohouty nebo holuby, zvláště angorské králíky si všichni rádi pohladí. Chovatelé přijeli z celého Jihomoravského kraje.

Králíci však nepatří pouze na výstavy, ale také do sportovních závodů. „O něčem takovém jsem niky neslyšel,“ kroutí mladý muž hlavou při pohledu na překážkovou dráhu, kterou králíci ve spolupráci s dívkami a chlapcem hbitě přeskakují.

Poprvé se tak dozvídá, co je králičí hop. Vypráví o něm chovatelka Dagmar Malá. „Soutěží v parkuru, tedy v přeskakování překážek v prostoru. Dalšími disciplínami jsou skok do dálky a skok do výšky. V tuzemsku je tento chovatelský sport už jedenáct let. Dnes se sportovní králíci už speciálně šlechtí, podstatná je pro ně výkonost. V republice máme dokonce několik chovatelských stanic, kde se králíci páří v době, kdy už dosáhli závodních úspěchů,“ popisuje Malá.

Na jihu Moravy zájemci najdou hned několik tréninkových středisek, kde závodníci trénují většinou jednou týdne, zatímco pokračují dle potřeby doma. „Nikdo však králíčky netrápí, účastníci pouze využívají jejich přirozené vlastnosti, což jsou schopnosti k běhu a skoku. Králík má v zadních končetinách neobyčejnou sílu, takže někdy se před překážkou sice zabrzdí, ale i tak ji dokáže překonat,“ pokračuje chovatelka.

Závodníci objíždějí deset až patnáct akcí ročně. Letos bude na podzim mistrovství Evropy, kam návštěvníci zamíří do Jablonce nad Nisou. „Dá se závodit s jedním králíkem, ale zpravidla závodníci pochopí, že to je málo. Mívají jich proto několik i v různé výkonností třídě, účastní se tak více kategorií,“ říká Malá.

Při skoku do výšky je český rekord 104 centimetrů, zatímco světový je 106. Do dálky je český rekord zase 295, zatímco světový 301. Závody se konaly také v sobotu v Křenovicích na Vyškovsku při příležitosti výstavy chovatelů.

Po celou dobu pokračuje na náměstí prodej potravin včetně uzenin nebo bramboráků. Návštěvníci ochutnávají tako víno, zatímco za náměstím si prohlížejí vystavenou zemědělkou techniku. Zábava na Masarykově náměstí v neděli ale teprve vyvrcholí. Po páté hodně odpoledne vystupuje slovenská kapela Funny Fellows. V osm hodin večer je pak na řadě zlatý hřeb programu v podobě vystoupení legendární skupiny Olympic.