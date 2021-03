Štika k rozhodnutí přistoupil, protože i přes jeho počáteční výzvu řada přítomných ignoruje stále platné vládní nařízení týkající se povinnosti mít na sobě ochranu úst a nosu. „K uposlechnutí výzvy nedošlo. K ukončení akce jsem vyzval pořadatele, který to ale odmítl. Proto jsem ji rozpustil sám," vysvětluje tajemník.

Řečníkům ani přítomným lidem se tento postup nelíbí a nebojí se to dát nahlas najevo. Jsou už totiž frustrovaní současnou situací v České republice, která je poznamenaná už několikátou vlnou pandemie koronaviru. Žádají změnu a návrat k normálnímu životu. „Najděte si své politiky, najděte si své úředníky, nejde opravdu už nic jiného dělat," hřímá v reakci na tajemníkovo rozhodnutí jeden z organizátorů akce David Tesař.

Vzápětí dav postupně mizí ze Zelného trhu a hromadně pochoduje přes Masarykovu ulici a náměstí Svobody. „Pojďte s námi, pojďte s námi," skanduje po cestě a vyzývá přihlížející, aby jejich davy rozšířili.

Dárek od hejtmana

Podle hejtmana Jana Grolicha mají protestující namířeno ke krajskému úřadu. „Tak jsem jim tu nechal dárek," informuje ještě před začátkem demonstrace na Facebooku. Na dveře do úřadu umístil tašku s respirátory volně k rozebrání. Dav se nakonec znovu srocuje naproti před rektorátem Masarykovy univerzity.

Ani tam shromáždění netrvá víc než několik minut. Policisté účastníky zanedlouho vyzývají k rozchodu, protože někteří na sobě stále nemají ochranu dýchacích cest, ani například nedodržují dvoumetrové rozestupy mezi sebou. Výzvu musí opakovat, protože mnozí se k odchodu nemají. „Zajímalo by mě, co nám udělají. To nás jako zastřelí?," baví se jedna z protestujících s dalšími lidmi.

Většina nakonec místo opouští, aby si stejnou výzvu k rozchodu poslechla nedaleko na Moravském náměstí. I přes opakované výzvy policisté při akci nemusí použít donucovacích prostředků. „Dvě osoby byly zajištěny a další přestupkové jednání osob ignorujících vládní nařízení bude oznámeno správnímu orgánu, jeden protestující přímo na místě zaplatil blokovou pokutu," shrnuje policejní mluvčí Pavel Šváb na twitterovém účtu republikové policie.